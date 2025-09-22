کلاهبردار ۴۴۳ میلیاردی از شرکت بیمه در کردستان دستگیر شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: برابر ارجاع یک فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از یکی از شرکت های بیمه ای کشور، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی کردستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های ماموران مشخص شد، متهم با اقدامات متقلبانه مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال از حساب پشتیبان شرکت بیمه برداشت کرده که بلافاصله اقدامات تخصصی در این خصوص آغاز و سرنخ های موجود مورد رصد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی گسترده در کمترین زمان موفق به شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری شدند، اظهار کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.