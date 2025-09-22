به گزارش کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه صبح یکشنبه ۳۰ شهریورماه در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بحران آب و پدیده فرونشست تبدیل به یک دغدغه جدی در سطح کشور شده و برخی کلانشهرهای بزرگ کشور با مشکل جدی تامین آب شرب روبرو هستند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی زیر زمینی استان کرمانشاه عنوان کرد: براساس آمار رسمی منتشر شده از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون منابع آبی زیر زمینی در حال کاهش بوده است و خشکسالی‌های دو دهه اخیر به این روند کاهشی را تشدید کرده و باعث افت چشمگیر سطح آب زیرزمینی شده است.

مهندس طهماسب نجفی با تاکید بر اینکه برداشت‌های بی رویه از منابع آبی، بیشترین آسیب را به کشاورزان می زند در ادامه گفت: با مرگ آبخوان‌ها، دشت‌های حاصلخیز هم به تدریج نابود می‌شوند و این وضعیت بیش از هر چیز به اقتصاد و معیشت کشاورزان آسیب جدی می زند.

وی عنوان کرد: بسیاری از کشاورزان با احساس مسئولیت در چهارچوب الگوی کشت به کاشت محصول می پردازند ولی تعدادی هم به خاطر سود بیشتر به کشت محصولات آب بر اقدام می کنند که این رویه نوعی ظلم آشکار در حق کشاورزان دغدغه مند، منابع ملی و نسل آینده است‌ و باید با جدیت با آن برخورد کرد.

معاون عمرانی استاندار با تاکید بر اصلاح روش های سنتی آبیاری گفت: در روش های سنتی مانند قطر بارانی۶۰ تا ۷۰ درصد آب تبخیر شود و باید از روش‌های جدید آبیاری و زیر سطحی باید بکار گرفته شود.

وی بر مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز تاکید کرد و گفت: چاه های غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحرانی شدن وضعیت دشت های استان و فرونشست زمین است و باید با روند مسدود شدن آن‌ها بدون تبعیض شتاب بیشتری بگیرد.

مهندس نجفی تاکید کرد: متاسفانه برخی چاه‌های مجاز نیز بسیار بیش از حد مجاز از آن بهره برداری می‌شود و گاهی آب فروشی می کنند که باید با نصب کنتورهای هوشمند جلوی اینکار تخلفات گرفته شود.

وی ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و مشارکت مردمی را گام مهمی دانست و گفت: با ترویج فرهنگ بهینه مصرف به می توان به حفظ منابع آبی باقی مانده و امکان زیست برای نسل آینده کمک می‌کند.



در این نشست آب منطقه ای گزارشی از وضعیت منابع آبی، روند برخورد با چاه های غیر مجاز، نصب کنتورهای هوشمند و دیگر برنامه های مرتبط با سازگاری با کم آبی در شهرستان هرسین با حضور فرماندار شهرستان ارایه شد.

همچنین گزارشی از پیگیری مصوبات قبلی کارگروه در حوزه های مختلف ارائه گردید.