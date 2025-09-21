استاندار آذربایجان غربی از افتتاح طرح های ناقص در میرآباد خودداری کرد

به گزارش کردپرس، افتتاح مرکز تسهیلات زایمانی میرآباد و مجتمع سلامت روستایی " واوان " این شهرستان در برنامه سفر شهرستانی رضا رحمانی قرار داشت لیکن زمانی که وی مطلع شد هنوز نیروی انسانی و کادر درمانی آن ها تامین نشده از افتتاح این دو مرکز خودداری کرد و برنامه افتتاح را به بازدید از این مراکز تغییر داد.

استاندار آذربایجان غربی در همان محل به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ماموریت داد تا ظرف مدت یک ماهه نسبت به استخدام و تامین کادر درمانی و نیروی انسانی این دو مرکز اقدام کند.

رضا رحمانی در این باره تاکید کرد: در باور من مردم در اولویت قرار دارند و نباید مدیران خدمات رسانی به آنان را به تاخیر بیندازند .

او افزود: فلسفه وجودی مدیران جز خدمت به شهروندان و کمک به عمران و آبادانی و تامین رقاه و آسایش مردم نیست .

رحمانی به اهالی مردم این منطقه قول داد به زودی با جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، این مراکز مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش کردپرس از استانداری؛ مرکز تسهیلات زایمانی میرآباد در ساختمانی به متراژ ۲۰۵ مترمربع و در دو طبقه احداث و با هزینه‌ای بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال و مرکز جامع سلامت شهری و روستایی واوان در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع احداث و هزینه ۲۳۷ میلیارد ریال از جمله این مراکز بودند که افتتاح نشدند.