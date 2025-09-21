رفیق همبند اوجالان به مجلس می رود

به گزارش کردپرس، یکی از نشست های کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مجلس ترکیه تشکیل شده است، قرار شد هر حزب سیاسی فهرست افراد و نهادهایی را که باید برای بیان دیدگاه‌هایشان دعوت شوند، به ریاست کمیسیون ارائه دهد.

در این راستا، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) پیش‌تر نام «مادران جانباختگان»، «مادران شنبه»، شماری از سازمان‌های مدنی و چهره‌های مرجع را به مجلس معرفی کرده بود.

اما خبرسازترین اقدام، ارائه‌ی فهرست دم پارتی بود. این حزب در فهرست پیشنهادی خود، نهادهای حقوقی، انجمن‌های حقوق بشری، سازمان‌های زنان، گروه‌های مدافع محیط‌زیست، نهادهای کردی و شخصیت‌های دانشگاهی و مدنی را معرفی کرده است.

در میان این فهرست، نام ویسی آکتاش بیش از همه جلب توجه کرده است. آکتاش که از سال ۱۹۹۴ به اتهام مدیریت در PKK زندانی بود و سال‌های طولانی را در زندان امرالی در کنار عبدالله اوجالان گذرانده، اخیراً از زندان آزاد شده است. دم پارتی او را ذیل عنوان «دانشگاهیان، کارشناسان و چهره‌های مرجع» در لیست خود قرار داده است.

فهرست ارائه‌شده همچنین شامل نهادهای حقوق بشری همچون «انجمن حقوق بشر ترکیه»، «بنیاد حقوق بشر ترکیه»، «انجمن حقیقت، عدالت و حافظه»، «بنیاد طاهر الچی»، گروه‌های مدافع حقوق کودکان، انجمن‌های زنان مانند «جنبش زنان آزاد» و «انجمن زنان رزا»، نهادهای فرهنگی کردی نظیر «بنیاد مزوپوتامیا» و «انجمن تحقیقات زبان و فرهنگ مزوپوتامیا» و نیز شخصیت‌هایی چون گلتان کیشاناک، پروفسور لوند کوکر، پروفسور یاکین ارتُرک، پروفسور حامد بوزارسلان و ده‌ها چهره‌ی دانشگاهی و مدنی است.

دعوت از آکتاش، رفیق زندان اوجالان، برای حضور در کمیسیون مجلس ترکیه، این روند را به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در صحنه سیاسی کشور تبدیل کرده است.