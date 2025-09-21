تکمیل پروژه نیمه تمام تونل محور سنندج – کامیاران پیگیری قضایی می شود

به گزارش کرد پرس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران با همراهی رئیس اداره راهداری این شهرستان برای سومین بار از این پروژه بازدید کرد؛ این بازدید در ادامه پیگیری های چندماهه دادستانی و به منظور بررسی علت توقف عملیات اجرایی تونل انجام شد.

میلاد کفراشی در جریان این بازدید، مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل و پیمانکار پروژه را ملزم به ارائه توضیحات و اجرای دستورات قبلی کرد.

وی با اشاره به وضعیت خطرناک این محور، اظهار کرد: محدوده تونل از حادثه خیزترین بخش های جاده ای استان محسوب می شود و تنها در دو ماه گذشته دو سانحه منجر به فوت در این مسیر رخ داده است.

به گفته دادستان کامیاران، نتایج کارشناسی های مجدد نشان می دهد ادامه پروژه از نظر فنی امکان پذیر است، اما پیمانکاران بیش از پنج سال هیچ گونه فعالیتی نداشته اند.

کفراشی تأکید کرد: با توجه به اهمیت ایمنی این محور، ضروری است پروژه بر اساس طرح جدید مصوب تکمیل و هرچه سریع تر به بهره برداری برسد و در غیر این صورت، مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی بیان کرد که دادستانی در چارچوب وظایف خود، روند اجرای پروژه را به صورت مستمر پیگیری می کند تا ضمن ارتقای ایمنی مسیر، از حقوق عامه و جان شهروندان صیانت شود.