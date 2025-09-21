بلوغ فکری جامعه ایران در برابر حربه های روانی دشمن

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی تبار گفت: یکی از برکات جنگ ۱۲ روزه آن بود که بسیاری از مردم و حتی منتقدان دریافتند امنیت و آرامش کشور مرهون مجاهدت ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی و دستگاه‌های اطلاعاتی است. برخی که این نیروها را به خشونت‌طلبی متهم می‌کردند، امروز متوجه ارزش و جایگاه آنان شده‌اند.

وی با مقایسه شرایط سال گذشته با امروز گفت: در شهریور ۱۴۰۱، دشمن با تمام تبلیغات جهانی تلاش کرد مردم را به واکنش علیه نظام وادار کند، اما امسال همان حربه‌ها بی‌اثر شد و این نشانه بلوغ فکری جامعه و شناخت جایگاه مجاهدان فی‌سبیل‌الله است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال تصریح کرد: قدرت دفاعی اسلام باید آنچنان قوی باشد که دشمن از قصد تجاوز مرعوب شود. در دفاع دوازده‌روزه دیدیم برخی کشورها آشکارا وارد جنگ نشدند اما امکاناتشان را در اختیار دشمن گذاشتند؛ بنابراین تقویت بازدارندگی نیازمند حمایت بودجه‌ای و تجهیزاتی جدی از نیروهای مسلح است. نباید فرمانده‌ای ناچار شود برای تأمین نیازهای دفاعی، زمین پادگان را بفروشد.

کریمی‌تبار با انتقاد از روند دیپلماسی گذشته و توافق برجام تصریح کرد: امروز روشن شده که تحریم‌ها هرگز برداشته نشده بود بلکه تعلیق شده بود و با یک حرکت بازگشت. کسانی که به‌جای تبعیت از رهبری، دل به وعده‌های آمریکا بستند باید پاسخگو باشند. نباید اجازه دهیم تجربه تلخ حکمیت صفین در تاریخ اسلام در عرصه دیپلماسی تکرار شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی منطقه تأکید کرد: دشمن مانند افعی زخمی همچنان مترصد ضربه‌زدن است و مردم انتظار دارند نیروهای مسلح با آمادگی کامل و انسجام صددرصدی در برابر تهدیدات بایستند. تجهیزات و امکانات موجود در وضعیت مطلوب است، اما عامل اصلی پیروزی ارتباط صمیمانه با خداوند و توسل و اشک‌های نیمه‌شب رزمندگان است که امدادهای غیبی را به همراه دارد.