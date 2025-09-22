به گزارش کردپرس؛ جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور آیت‌الله نریمانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، معاون اقتصادی استانداری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این نشست با قدردانی از همراهی مدیران و کارشناسان، اظهار کرد: مسیر ما باید مسیر قرآن، قانون و خدمت به مردم باشد و تلاش کنیم با برنامه‌ریزی علمی و هدفمند در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی، گام‌های اساسی در جهت توسعه استان برداریم.

وی با تأکید بر اینکه کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است، افزود: در شرایط محدودیت منابع آبی، اجرای الگوی کشت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است لذا باید کشت محصولات پرآب‌بر به تدریج محدود و حذف شود و در مقابل محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی مانند زعفران و گیاهان دارویی جایگزین گردد؛ این تغییر به معنای کاهش تولید نیست بلکه باید با افزایش بهره‌وری در اراضی دیم و استفاده از تحقیقات علمی، میزان تولید در هکتار را ارتقا دهیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت زمین‌های کشاورزی کشور یادآور شد: ۸۹ درصد اراضی کشور دیم است و تنها ۲.۲ میلیون هکتار اراضی درجه یک داریم که این عدد طی نیم قرن گذشته تغییری نکرده است بنابراین باید بیشترین بهره‌برداری را از زمین‌های موجود داشته باشیم و افزایش تولید در اراضی دیم را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: تحقیقات کشاورزی باید در خدمت جهاد کشاورزی و کشاورزان قرار گیرد و بر اساس نیازهای استان و کشاورزان جهت‌دهی شود؛ کار علمی و بدون ریسک می‌تواند مسیر توسعه کشاورزی را تضمین کند.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه دو هدف‌گذاری مهم در حوزه کشاورزی استان تعیین شده است، گفت: نخست افزایش تولید از ۴.۵ میلیون تن به ۶ میلیون تن و دوم ارتقای جایگاه یک پله ای کشاورزی استان در سطح کشور است که هیچ سیاست یا برنامه‌ای نباید این اهداف را تحت تأثیر قرار دهد و همه اقدامات باید در راستای تحقق آن‌ها باشد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: برخلاف تأکید دولت، در پرداخت تسهیلات مصوب تعلل صورت گرفته و هم بانک‌ها و هم برخی دستگاه‌های اجرایی کوتاهی داشته‌اند و اگر روند پرداخت تسهیلات تغییر نکند، مقصران به مردم معرفی و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.

وی افزود: اینکه دولت مصوبات سفر به کرمانشاه را با دوره پرداخت یک‌ساله تصویب کرده، بزرگ‌ترین فرصت برای استان است و اگر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به درستی عمل کنند، این تسهیلات می‌تواند موجب جهش در تولید، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.

حبیبی در ادامه، آموزش‌های مهارتی را یکی از ارکان توسعه دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار طراحی شود، نه صرفاً بر اساس سرفصل‌های تئوری لذا امروز واحدهای تولیدی و صنعتی استان به نیروی ماهر نیاز دارند و ما باید آموزش‌های کاربردی و عملیاتی را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: ایجاد هنرستان‌هایی جوار صنعت با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش، خانه صنعت و جهاد دانشگاهی در این زمینه بسیار اهمیت دارد و همچنین توافق‌نامه‌های اخیر با وزارت کار باید به طور جدی پیگیری شود تا نیروی انسانی ماهر برای واحدهای تولیدی تربیت گردد.

وی با قدردانی از تلاش کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: آسیب‌شناسی‌ها و گزارش‌های کارشناسی نشان داد ایراد کار مشخص است و باید همه بخش‌ها پای کار بیایند و تحقق اهداف توسعه‌ای استان در گرو همکاری همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، نهادهای علمی و آموزشی است و ان‌شاءالله با این هم‌افزایی شاهد رونق تولید، اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه کرمانشاه خواهیم بود.