اردوغان: دیدار با ترامپ به توقف جنگ‌ کمک خواهد کرد

به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد دیدارش با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید، در چارچوب چشم‌انداز مشترک صلح جهانی، به توقف جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه کمک کرده و همکاری‌های دوجانبه را بیش از پیش تقویت کند.

اردوغان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «NSosyal» نوشت: در دیداری که با همتای ارزشمند و دوست خود، آقای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در کاخ سفید خواهیم داشت، با متحدمان آمریکا که روابط راهبردی جامع با آن داریم، درباره موضوعات متعددی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و صنایع دفاعی گفت‌وگو خواهیم کرد.

اردوغان افزود: باور دارم این دیدار در چارچوب چشم‌انداز مشترک صلح جهانی، به توقف جنگ‌ها و درگیری‌ها در منطقه ما کمک کرده و همکاری میان کشورهایمان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

پیش‌تر رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که در تاریخ 25 سپتامبر از اردوغان در کاخ سفید میزبانی خواهد کرد.