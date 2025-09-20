به گزارش کردپرس، دادگاه تجدید نظر ترکیه حکم دو سال و هفت ماه و پانزده روز زندان اکرم اماماوغلو در پرونده موسوم به «اهانت یا احمق» را به یک سال و نوزده ماه و پانزده روز کاهش داد، اما آن را قطعی دانست. این حکم بهمعنای اعمال ممنوعیت سیاسی برای اماماوغلو نیز هست. شهردار استانبول پس از این تصمیم، سکوت خود را شکست و در پیامی تند تأکید کرد که مردم از طریق صندوق رأی پاسخ خواهند داد و «دموکراسی و آزادی» در این کشور پابرجاست.
دادگاه بدوی ترکیه پیشتر اکرم اماماوغلو، شهردار کلانشهر استانبول را در پرونده موسوم به «اهانت یا احمق» به دو سال و هفت ماه و پانزده روز زندان محکوم کرده بود. این حکم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و استیناف ضمن کاهش آن به یک سال و نوزده ماه و پانزده روز، رأی را تأیید و نهایی کرد. بر اساس قانون، این حکم نهتنها شامل مجازات حبس است، بلکه ممنوعیت فعالیت سیاسی برای اماماوغلو را نیز در پی دارد.
اماماوغلو پس از قطعی شدن حکم، با انتشار پیامی -که توسط وکلایش در حسابهای شبکههای اجتماعی او منتشر شد- سکوت خود را شکست. او نوشت: «کسانی که با بازیهای سیاسی وارد میدان میشوند، باید بپذیرند که با رأی مردم هم کنار خواهند رفت. میترسند، خواهند ترسید و باید هم بترسند. این ملت است که پیروز خواهد شد.»
او با تأکید بر اینکه «پایه اصلی دموکراسی در ترکیه صندوق رأی است»، گفت همه باید از این ارزش پاسداری کنند: «نه اینکه کسی یکی از اعضای خانوادهاش را وارد کند و دیگری را کنار بگذارد. چنین چیزی وجود ندارد. ما ۸۶ میلیون انسان داریم، همه چون الماس ارزشمندند. در این کشور اصل برابری و آزادی وجود دارد. پاسداری از دموکراسی و صندوق رأی وظیفه مشترک همه ماست.»
