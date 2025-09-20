۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۶

صدور ضرب الاجل برای ساماندهی مرز کیله سردشت؛

استاندار آذربایجان غربی: چوب لای چرخ زندگی مرزنشینان نگذارید

سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از مرز کیله سردشت با ابراز گلایه از وضعیت موجود، ضمن صدور دستور برای برگزاری جلسه‌ ساماندهی مرز کیله سردشت، رفع نواقص در این نقطه مرزی را برای ارائه خدمات بهتر خواستار شد و برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ رضا رحمانی روز شنبه در بازدید از این نقطه مرزی، ‌از عدم حصارکشی و قرار گیری سازه‌های استاندارد در محوطه کیله سردشت انتقاد کرد و افزود:‌ مقرر بود تا پایان خردادماه سال جاری، سازه‌های استاندارد به جای کانکس‌های موجود در این مرز نصب شود، که هیچ اقدامی نشد؛ مسوولان ۲ ماه فرصت دارند تا نواقصات موجود در این نقطه مرزی را رفع کنند و پس از آن هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

وی همچنین در دیدار چهره به چهره با کولبران و مسافران در این نقطه مرزی متوجه توقیف بار کولبران و انتقال آن به انبار شد؛ رحمانی در همان لحظه از عدم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان انتقاد و دستور برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی را داد.

او ضمن تذکر به مسئولان مرز، از آنان خواست برابر قانون و مقررات عمل کنند و از گذاشتن چوب لای چرخ زندگی مردم این منطقه خودداری کنند.

پس از این جلسه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مرز کیله سردشت، جلسه‌ای اختصاصی برای برنامه زمان بندی اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های مرز کیله تشکیل دادند.

