استاندار آذربایجان غربی: چوب لای چرخ زندگی مرزنشینان نگذارید

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ رضا رحمانی روز شنبه در بازدید از این نقطه مرزی، از عدم حصارکشی و قرار گیری سازههای استاندارد در محوطه کیله سردشت انتقاد کرد و افزود: مقرر بود تا پایان خردادماه سال جاری، سازههای استاندارد به جای کانکسهای موجود در این مرز نصب شود، که هیچ اقدامی نشد؛ مسوولان ۲ ماه فرصت دارند تا نواقصات موجود در این نقطه مرزی را رفع کنند و پس از آن هیچ عذری پذیرفتنی نیست.
وی همچنین در دیدار چهره به چهره با کولبران و مسافران در این نقطه مرزی متوجه توقیف بار کولبران و انتقال آن به انبار شد؛ رحمانی در همان لحظه از عدم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان انتقاد و دستور برداشتن محدودیتهای غیرقانونی را داد.
او ضمن تذکر به مسئولان مرز، از آنان خواست برابر قانون و مقررات عمل کنند و از گذاشتن چوب لای چرخ زندگی مردم این منطقه خودداری کنند.
پس از این جلسه، دستگاههای اجرایی مرتبط با مرز کیله سردشت، جلسهای اختصاصی برای برنامه زمان بندی اصلاح و تکمیل زیرساختهای مرز کیله تشکیل دادند.
نظر شما