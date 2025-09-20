دومین جشنواره شعر زنان در حلبچه برگزار شد/ حضور هایکو نویس کردستانی در میان برگزیدگان

به گزارش کرد پرس، روز پنجشنبه 18 سپتامبر 2025، با حضور نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، جمعی از مسئولان دولتی، روشنفکران و دوستداران شعر، دومین جشنواره ادبی شعر زنان در سالن پروفسور دکتر مصطفی زلمی برگزار شد.
این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و هنر حلبچه و با شعار «زنان تنها با قلم خود رازهایشان را مینویسند» برگزار شد.
استاندار حلبچه در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از شرکت در این رویداد، آن را گامی فرهنگی و ادبی خواند و با قرائت شعری از شاعر بزرگ کُرد «طاهر بگ جاف» افتتاح جشنواره را اعلام کرد.
او همچنین بار دیگر حمایت کامل خود را از تمامی فعالیتهای فرهنگی و هنری که در خدمت زنان حلبچه است و استعدادهای آنان را شکوفا میکند، تأکید کرد و نقش برجسته شاعران و نویسندگان زن کُرد در احیای جریان ادبی و فرهنگی در کردستان را ستود.
در جریان جشنواره، هشت زن شاعر با اشعار متنوع خود مورد تقدیر قرار گرفتد. این شاعران عبارت بودند از: شیدا معروف، ژیان قرهداغی، کتان خادمی، ریزان قصاب، شرمین ولی، سازین شهید طالب، ریبین شیرین و لیلا رضایی.
لیلا رضایی هایکو نویس کردستانی در میان برگزیدگان این فستیوال حضور داشت. آثار این شاعران مورد ارزیابی و نقد دو پژوهشگر ادبی، روند صالح و پَری خیلانی، قرار گرفت.
در پایان مراسم نیز از شاعران زن شرکتکننده تقدیر به عمل آمد و جوایزی به آنان اهدا شد.
