بخش هنرمندان معلول به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اضافه شد

به گزارش کرد پرس، فاطمه عباسی گفت: هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، سوم تا هفتم آبان ماه امسال در شهر مریوان (استان کردستان) برگزار می شود که در این دوره جشنواره «بخش فراگیر» با مشارکت سازمان بهزیستی میزبان آثار برگزیده هنرمندان دارای معلولیت خواهد بود.

وی اظهار کرد: در این بخش ویژه، هفت گروه نمایشی برگزیده از جشنواره های منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت حضور دارند و آثار خود را در کنار سایر گروه های ملی و بین المللی اجرا می کنند.

به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، نمایش های منتخب راه یافته به بخش بین المللی شامل «ننه دلاور» به کارگردانی مرضیه علیزاده از منطقه آفتاب، «شهر کوچولوها» به کارگردانی سیدمهرداد کاووسی از منطقه زاگرس، «حسنک» به کارگردانی نسا خدایار از منطقه کاسپین، «پاپیون قرمز» به کارگردانی محمد زارع زاده، «دردسر یک کوتاه قامت بلند اندیش» به کارگردانی مهسا دهقانی ، «ماجرای آقای رستم» به کارگردانی محسن مسعودی فر از منطقه کویر و «خانه، خیابان گلشن» به کارگردانی پژمان مهراب پور از منطقه خلیج فارس است.

عباسی افزود: برگزاری این بخش با هدف فراهم کردن فرصت برابر برای حضور هنرمندان دارای معلولیت، ترویج عدالت فرهنگی و هنری و معرفی توانمندی های آنان به جامعه و مخاطبان تئاتر انجام شده است.