دفاع مقدس الهام بخش مقاومت امروز است/۷۵ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان اجرا می شود

به گزارش کرد پرس، سرهنگ علی کلوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس، با بیان این مطلب، گفت: مهم ترین تفاوت جنگ ۱۲ روزه اخیر با دوران دفاع مقدس، در روایت و مقابله با جریان تحریف بود؛ امروز شاهدیم مردم غزه با وجود حملات وحشیانه، همچنان مقاومت می کنند، چرا که این فرهنگ را از شهدا و رزمندگان ما الگو گرفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی، هنرمندان و فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای اشاعه فرهنگ مقاومت، افزود: برای معرفی سبک زندگی شهدا باید جلوه های زیبایی از این فرهنگ به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، اظهار کرد: این تاب آوری اجتماعی ریشه در همان فرهنگ غنی دارد و امروز در عملیات هایی همچون وعده صادق به وضوح دیده می شود.

سرهنگ کلوندی ادامه داد: آمار شهدای دانش آموز کشور نزدیک به ۳۶ هزار نفر است که نشان از مشارکت بالای نوجوانان در دفاع مقدس دارد و امروز نیز بانوان، جوانان و خانواده ها همچنان نقشی محوری در این مسیر ایفا می کنند.

وی درباره اهمیت خودکفایی دفاعی، بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم که صنایع نظامی داخلی و خودباوری نیروهای مسلح، نقشی تعیین کننده در بازدارندگی و مقابله با دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی ایفا کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان درباره برنامه های هفته دفاع مقدس، یادآورشد: این هفته از ۳۱ شهریور به مدت هشت روز برگزار می شود و در استان کردستان ۷۵ عنوان برنامه در قالب بیش از یک هزار و ۲۰۰ زیرمجموعه اجرا خواهد شد و بیشترین سهم این برنامه ها به سپاه پاسداران و آموزش وپرورش اختصاص دارد.

سرهنگ کلوندی گفت: مراسم تجلیل از پیشکسوتان و خانواده های شهدا، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، اعزام راویان به مدارس و دانشگاه ها، برگزاری مسابقات ورزشی، نمایشگاه ها، شب های شعر و خاطره و پخش برنامه های زنده از صدا و سیمای مرکز استان بخشی از این برنامه هاست.

وی با اشاره به عملکرد استان در سامانه سراسری «سادم»، اظهار کرد: کردستان اکنون رتبه دوازدهم کشور را دارد که جایگاه مناسبی نیست، اما تلاش می کنیم با ثبت کامل گزارش ها این جایگاه ارتقا یابد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای نشان دادن قدرت دفاعی و نقش محوری رهبری و ملت ایران در تحقق اهداف انقلاب؛ شعار امسال با عنوان ما فاتحان قله ایم برگرفته از همین روحیه است و پیام آن برای نسل های آینده روشن است؛ دفاع مقدس تنها یک خاطره نیست، بلکه الهام بخش آینده ای مقاوم تر خواهد بود.