۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶

دفاع مقدس الهام بخش مقاومت امروز است/۷۵ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان اجرا می شود

دفاع مقدس الهام بخش مقاومت امروز است/۷۵ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان اجرا می شود

سرویس کردستان - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان گفت: فرهنگ مقاومت در منطقه برگرفته از آموزه های دفاع مقدس است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید قدرت دفاعی کشور و دستاوردهای آن دوران را بازنمایی کنیم.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ علی کلوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس، با بیان این مطلب، گفت: مهم ترین تفاوت جنگ ۱۲ روزه اخیر با دوران دفاع مقدس، در روایت و مقابله با جریان تحریف بود؛ امروز شاهدیم مردم غزه با وجود حملات وحشیانه، همچنان مقاومت می کنند، چرا که این فرهنگ را از شهدا و رزمندگان ما الگو گرفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی، هنرمندان و فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای اشاعه فرهنگ مقاومت، افزود: برای معرفی سبک زندگی شهدا باید جلوه های زیبایی از این فرهنگ به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، اظهار کرد: این تاب آوری اجتماعی ریشه در همان فرهنگ غنی دارد و امروز در عملیات هایی همچون وعده صادق به وضوح دیده می شود.

سرهنگ کلوندی ادامه داد: آمار شهدای دانش آموز کشور نزدیک به ۳۶ هزار نفر است که نشان از مشارکت بالای نوجوانان در دفاع مقدس دارد و امروز نیز بانوان، جوانان و خانواده ها همچنان نقشی محوری در این مسیر ایفا می کنند.

وی درباره اهمیت خودکفایی دفاعی، بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم که صنایع نظامی داخلی و خودباوری نیروهای مسلح، نقشی تعیین کننده در بازدارندگی و مقابله با دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی ایفا کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان درباره برنامه های هفته دفاع مقدس، یادآورشد: این هفته از ۳۱ شهریور به مدت هشت روز برگزار می شود و در استان کردستان ۷۵ عنوان برنامه در قالب بیش از یک هزار و ۲۰۰ زیرمجموعه اجرا خواهد شد و بیشترین سهم این برنامه ها به سپاه پاسداران و آموزش وپرورش اختصاص دارد.

سرهنگ کلوندی گفت: مراسم تجلیل از پیشکسوتان و خانواده های شهدا، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، اعزام راویان به مدارس و دانشگاه ها، برگزاری مسابقات ورزشی، نمایشگاه ها، شب های شعر و خاطره و پخش برنامه های زنده از صدا و سیمای مرکز استان بخشی از این برنامه هاست.

وی با اشاره به عملکرد استان در سامانه سراسری «سادم»، اظهار کرد: کردستان اکنون رتبه دوازدهم کشور را دارد که جایگاه مناسبی نیست، اما تلاش می کنیم با ثبت کامل گزارش ها این جایگاه ارتقا یابد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای نشان دادن قدرت دفاعی و نقش محوری رهبری و ملت ایران در تحقق اهداف انقلاب؛ شعار امسال با عنوان ما فاتحان قله ایم برگرفته از همین روحیه است و پیام آن برای نسل های آینده روشن است؛ دفاع مقدس تنها یک خاطره نیست، بلکه الهام بخش آینده ای مقاوم تر خواهد بود.

