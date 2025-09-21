سرخط خبرهای۲۹شهریور خبرگزاری کردپرس

شورای اروپا: ترکیه باید برای اجرای «حق امید» اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی فوراً اقدام کند
کمیته وزیران شورای اروپا در تصمیمی موقت از ترکیه خواست تا فوراً اقداماتی قانونی برای تضمین «حق امید» عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی انجام دهد.
کمیته وزیران از ترکیه خواسته تا از تجربیات کشورهای دیگر برای ایجاد چارچوب قانونی مناسب استفاده کند و این اصلاحات نباید محدود به برنامههای حقوق بشری باشد، بلکه باید از ظرفیتهای پارلمان نیز بهرهبرداری شود. دولت ترکیه تا ژوئن ۲۰۲۶ موظف است گزارشی از اقدامات خود در این زمینه به شورای اروپا ارسال کند.
نگرانی آمریکا و فرانسه از شکاف میان کردهای سوریه
واشنگتن و پاریس پس از اطلاع از سفر هیأت ۱۵ نفره شورای میهنی کردهای سوریه (ENKS) به دمشق و دیدار با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، نگرانی خود را ابراز کردند. این سفر بهطور یکجانبه و بدون هماهنگی با طرفهای دیگر انجام شد، در حالی که قبلاً ENKS و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) توافق کرده بودند که هیأتی مشترک برای مذاکرات درباره یک منطقه فدرالی کُرد در سوریه تشکیل دهند. تحلیلگران معتقدند که این اقدام در هماهنگی با ترکیه بوده و نشاندهنده رقابت آمریکا و ترکیه در شکلدهی به آینده سوریه است.
رویترز گزارش داد؛
اخراج ناگهانی دیپلمات های آمریکایی همسو با کردهای سوریه
اختلافات در سیاست آمریکا نسبت به سوریه به اخراج غیرمنتظره دیپلماتهای ارشد منجر شده است. چندین دیپلمات که مسئول پرونده سوریه بودند و زیر نظر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، فعالیت میکردند، بهطور ناگهانی از سمتهای خود برکنار شدند. این تغییرات در پلتفرم منطقهای سوریه (SRP) اتفاق افتاده است، که نمایندگی غیررسمی آمریکا در سوریه است. برخی منابع این تغییرات را نشانهای از شکاف داخلی در سیاست آمریکا و اختلافات بین دیپلماتها و باراک دانستهاند.
نظر شما