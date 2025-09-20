۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۹

بخش‌هایی از تالاب بین المللی «کانی برازان» مهاباد خشک شد

بخش‌هایی از تالاب بین المللی «کانی برازان» مهاباد خشک شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و بخش های زیادی از این تالاب خشک شده است.

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی افزود: هم اکنون تنها در بخش های نیزاری آن رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدوده‌ها زیست می‌کنند و مابقی قسمت های این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگی‌ها، خشک شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: پرندگان مهاجر و بومی این تالاب با توجه به شرایط بحران آبی تالاب، به سایر مناطق و تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالاب های دورگه سنگی و سولدوز نقده مهاجرت کردند.

او با بیان اینکه حق آبه تالاب کانی برازان طی تیرماه به آن داده شده است،‌ اظهار کرد: تیر ماه امسال یک میلیون مترمکعب آب سد مهاباد از طریق رودخانه به پهنه تالاب رهاسازی و این امر باعث شد تا پرندگان جوان و نابالغ بتوانند، با ماندگاری بیشتر در تالاب شرایط مهاجرت به سایر مناطق را داشته باشند و از بحران تلفات پرندگان جوان جلوگیری شد.

او افزود: این شرایط خشک شدن تالاب کانی برازان تا شروع بارش‌های پاییزی و احیای دوباره رودخانه و چشمه‌های تامین کننده این تالاب تداوم خواهد داشت.

کد خبر 2788846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha