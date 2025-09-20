رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: پرندگان مهاجر و بومی این تالاب با توجه به شرایط بحران آبی تالاب، به سایر مناطق و تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالاب های دورگه سنگی و سولدوز نقده مهاجرت کردند.

او با بیان اینکه حق آبه تالاب کانی برازان طی تیرماه به آن داده شده است،‌ اظهار کرد: تیر ماه امسال یک میلیون مترمکعب آب سد مهاباد از طریق رودخانه به پهنه تالاب رهاسازی و این امر باعث شد تا پرندگان جوان و نابالغ بتوانند، با ماندگاری بیشتر در تالاب شرایط مهاجرت به سایر مناطق را داشته باشند و از بحران تلفات پرندگان جوان جلوگیری شد.

او افزود: این شرایط خشک شدن تالاب کانی برازان تا شروع بارش‌های پاییزی و احیای دوباره رودخانه و چشمه‌های تامین کننده این تالاب تداوم خواهد داشت.