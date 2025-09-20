سفر اردوغان به واشنگتن؛ تمرکز بر قراردادهای نظامی و تجاری با آمریکا

به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که کاخ سفید در تاریخ ۲۵ سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خواهد بود. این نخستین سفر رسمی اردوغان به واشنگتن پس از سال ۲۰۱۹ و در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است.

محور مذاکرات: قراردادهای کلان دفاعی و تجاری

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت که دو طرف در حال کار بر روی «توافق‌های بزرگ تجاری و نظامی» هستند. به گفته او، این توافق‌ها شامل خرید گسترده هواپیماهای بوئینگ، قرارداد بزرگ اف-۱۶ و همچنین ادامه مذاکرات درباره جنگنده‌های اف-۳۵ خواهد بود. ترامپ ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها «با نتیجه مثبت» به پایان برسند.

روابط پر فراز و نشیب

آخرین دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید به نوامبر ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. اگرچه دو رهبر طی دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) روابط شخصی نزدیکی داشتند، اما مناسبات دوجانبه به‌شدت تحت تأثیر اختلافات راهبردی قرار گرفت:

حمایت واشنگتن از نیروهای کرد در سوریه که از نگاه آنکارا تهدیدی امنیتی محسوب می‌شد.

روابط نظامی ترکیه با روسیه و خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ در سال ۲۰۱۹ که خشم دولت ترامپ را برانگیخت و موجب لغو فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه و اخراج آنکارا از برنامه مشترک تولید این جنگنده شد.

تغییر مسیر به سمت اف-۱۶

پس از بحران خروج ترکیه از برنامه تولید جنگنده نسل ششم اف-۳۵، ترکیه موافقت کرد تا بخشی از نیازهای هوایی خود را از طریق خرید جنگنده‌های اف-۱۶ از آمریکا تأمین کند. دیدار پیشِ رو فرصتی خواهد بود تا دو طرف در مورد تکمیل این قرارداد و همچنین احتمال بازگشت به مذاکرات اف-۳۵ گفت‌وگو کنند.

سفر اردوغان به واشنگتن در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط آمریکا و ترکیه همچنان آمیخته‌ای از همکاری و تنش است. کاخ سفید از این دیدار به‌عنوان فرصتی تازه برای تقویت روابط دفاعی و اقتصادی یاد می‌کند، در حالی که اختلافات بر سر کردهای سوریه و روابط آنکارا با مسکو همچنان می‌تواند مانعی بر سر عادی‌سازی کامل مناسبات باشد.