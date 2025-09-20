هوای کردستان در وضعیت «خطرناک»؛ هشدار جدی به شهروندان

به کزارش کرد پرس، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: شدت گردوغبار به گونه ای است که شاخص های کیفیت هوا در همه نقاط استان از مرز هشدار عبور کرده و شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی ایجاد شده است.

کژال حبیب زاده افزود: بر اساس پیش بینی هواشناسی، این پدیده روند افزایشی خواهد داشت و احتمال ادامه آن تا روز یکشنبه وجود دارد.

وی تأکید کرد: در این شرایط شهروندان از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و همچنین گروه های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی در صورت اجبار به خروج از منزل، از ماسک های استاندارد استفاده کنند.

این نخستین بار نیست که استان کردستان درگیر چنین شرایط بحرانی می شود، اما کارشناسان هشدار می دهند تداوم این وضعیت می تواند سلامت عمومی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.