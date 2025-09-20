عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی را ممنوع کرد

به گزارش کردپرس، معاون وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی به دلیل وفور تولید داخلی و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی ممنوع شده است.

مهدی سهر جبوری، معاون وزارت کشاورزی عراق،در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی عراق گفت: «واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی ممنوع شده است، زیرا این محصولات در داخل کشور به‌وفور تولید می‌شوند و قیمت آنها نیز در بازار داخلی ثابت است.»

او تأکید کرد که سیاست وزارتخانه در راستای حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ شده است.

جبوری همچنین بر لزوم تشدید نظارت در گذرگاه‌های مرزی تأکید کرد تا از ورود قاچاق محصولات کشاورزی و دامی به داخل عراق جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود که پیشنهادی نیز برای صادرات مازاد محصولات کشاورزی که بیش از نیاز داخلی تولید می‌شوند، مطرح شده است.