نگرانی آمریکا و فرانسه از شکاف میان کردهای سوریه

به گزارش کردپرس ، نشریه نشنال کانتکست گزارش داد محمد اسماعیل، رئیس شورای میهنی کردهای سوریه (ENKS)، اذعان کرد که ایالات متحده و فرانسه پس از آنکه این شورا به‌طور یکجانبه دعوت دمشق برای دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، را پذیرفت، «نگرانی» خود را ابراز داشته‌اند. او تأکید کرد که ENKS در عین پذیرش این دعوت، به واشنگتن و پاریس توضیح داده است که این «فقط یک دیدار» است و به معنای آغاز مذاکرات بر سر آینده کردها در سوریه نیست.

بر اساس اعلام این شورا، هیأتی بلندپایه متشکل از ۱۵ مقام قرار است به دمشق سفر کرده و با الشرع دیدار کند. این در حالی است که پس از برگزاری کنفرانس درون‌کردی به میانجیگری آمریکا در آوریل گذشته، ENKS و رقیب اصلی آن، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، توافق کرده بودند تا هیأتی مشترک برای مذاکره درباره تشکیل یک منطقه فدرالی کرد در سوریه تشکیل دهند.

تحلیلگران می‌گویند اعتراف رئیس ENKS اهمیت بالایی دارد و نشان می‌دهد برخلاف اظهارات علنی «تام باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، واشنگتن در عمل خواهان یک بلوک واحد کردی است که بر تمرکززدایی در ساختار آینده سوریه پافشاری کند. باراک بارها به‌طور علنی تأکید کرده بود که ایالات متحده از سوریه‌ای متمرکز تحت حاکمیت دمشق حمایت می‌کند؛ اما این مواضع بیشتر برای آرام کردن ترکیه عنوان شده بود، زیرا نقش اصلی او هدایت سفارت آمریکا در آنکاراست و پرونده سوریه بعداً به مأموریتش اضافه شد.

از سوی دیگر، دعوت ENKS به دمشق نیز به نظر می‌رسد با هماهنگی ترکیه صورت گرفته باشد. تنها یک هفته پیش از دعوت رسمی الشرع، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه فاش کرده بود که ENKS از آنکارا برای برقراری ارتباط با دولت سوریه درخواست کمک کرده است.

چنین اظهاراتی اگرچه معمولاً در حاشیه خبرها گم می‌شود، اما نشانه روشنی از جهت‌گیری واقعی سیاست آمریکا در سوریه است؛ سیاستی که بیش از آنکه به مواضع علنی واشنگتن شباهت داشته باشد، به دیدگاه اسرائیل نزدیک است؛ دیدگاهی که خواهان یک سوریه غیرمتمرکز است، هرچند اهداف طرفین دقیقاً یکسان نیست. در سطح خرد، این روند بیانگر رقابت آشکار میان ترکیه و آمریکا بر سر شکل‌دهی به نظام حکمرانی جدید سوریه است.