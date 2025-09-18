تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی کشور ٧٠ درصد کاهش یافت

به گزارش کردپرس، سیدحسین دهدشتی در نشست بررسی مسائل بخش کشاورزی شهرستان مهاباد تاکید کرد: حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از کشاورزان در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و برای عبور از محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی جامعی در دست اجراست.

او با اشاره به کاهش منابع ارزی و چالش‌های ساختاری در این حوزه، اظهار کرد: در سال‌های گذشته حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که این رقم اکنون به ٨ میلیارد یورو کاهش یافته است.

دهدشتی افزود: این کاهش بیش از ۷۰ درصدی، اجرای بسیاری از سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده، اما با این وجود، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور همچنان در اولویت قرار دارد.

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور، گفت: مشکلاتی مانند کاهش منابع آبی، تحریم‌های خارجی و عدم رعایت الگوی کشت از جمله چالش‌های جدی در بخش کشاورزی است که برای عبور از آن‌ها، وزارتخانه در حال تدوین و اجرای برنامه‌های هدفمند است.

دهدشتی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، بیان کرد: جلسات شورای قیمت‌گذاری گندم برگزار شده و حداکثر تا یک هفته آینده، قیمت نهایی خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.

او در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد به حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی است و تلاش می‌کنیم ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه پایداری تولید را نیز فراهم کنیم.