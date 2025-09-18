۲۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی:

تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی کشور ٧٠ درصد کاهش یافت

سرویس آذربایجان غربی- قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: در سال‌های گذشته حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که این رقم اکنون به ٨میلیارد یورو کاهش یافته است.

به گزارش کردپرس، سیدحسین دهدشتی در نشست بررسی مسائل بخش کشاورزی شهرستان مهاباد تاکید کرد: حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از کشاورزان در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و برای عبور از محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی جامعی در دست اجراست.

او با اشاره به کاهش منابع ارزی و چالش‌های ساختاری در این حوزه، اظهار کرد: در سال‌های گذشته حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که این رقم اکنون به ٨ میلیارد یورو کاهش یافته است.

دهدشتی  افزود: این کاهش بیش از ۷۰ درصدی، اجرای بسیاری از سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده، اما با این وجود، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور همچنان در اولویت قرار دارد.

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور، گفت: مشکلاتی مانند کاهش منابع آبی، تحریم‌های خارجی و عدم رعایت الگوی کشت از جمله چالش‌های جدی در بخش کشاورزی است که برای عبور از آن‌ها، وزارتخانه در حال تدوین و اجرای برنامه‌های هدفمند است.

دهدشتی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، بیان کرد: جلسات شورای قیمت‌گذاری گندم برگزار شده و حداکثر تا یک هفته آینده، قیمت نهایی خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.

او در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد به حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی است و تلاش می‌کنیم ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه پایداری تولید را نیز فراهم کنیم.

