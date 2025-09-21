در اوج تاریکی؛ بیان چیستی و چرایی خودکشی

به گزارش خبرنگار کردپرس، «احساس گیر افتادن عامل اصلی فکر کردن به خودکشی است». این را «روری اوکانر» در کتابش با عنوان «در اوج تاریکی» می گوید؛ متخصص بین المللی پیشگیری از خودکشی که ذهن ات را به خود گرفته تا بفهمی چرا یکسری از اشخاص خودکشی می کنند!؟ در این کتاب که در واپسین روزهای آخرین ماه تابستان آن را می خوانی دنبال درک خودکشی می گردی. درست همان جا که نویسنده آورده «خودکشی تنها ناشی از یک عامل نیست. بلکه محصول نهایی مجموعه ای پیچیده از عوامل زیستی، روان شناختی، بالینی، اجتماعی و فرهنگی است که در نتیجه یک بحران باهم تلاقی می کنند. در نظر بیشتر اشخاص خودکشی به این معنا نیست که بخواهند به زندگی خود پایان دهند بلکه به این معناست که می خواهند به دردهای روانی تحمل ناپذیر پایان دهند».

این کتاب٬ روایتی علمی است از تجارب و پژوهش هایی که «روری اوکانر» تدوین کرده. او پس از سال ها کار با اشخاصی که به خودکشی اقدام کرده اند و همچنین با بررسی یادداشت های اشخاص فوت شده بر اثر خودکشی و دیدار و گفت و گو با خانواده های بازماندگان آنان تصمیم گرفته حاصل مطالعات و مشاهدات خود را در قالبی منسجم با عنوان «مدل یکپارچه انگیزشی-ارادی رفتار خودکشی گرا» ارائه دهد.

این کتاب در کنار فهم دقیق و کارشناسانه از پدیده خودکشی، به زوایای پیدا و پنهان بسیاری درباره خودکشی می پردازد و تلاش می کند آگاهی شخص و جامعه از این موضوع مبهم و ترسناک بالا رود.

«در اوج تاریکی» همان کتابی است که در چهار بخش به مخاطب می گوید چه کسی خودکشی می کند، چه زمانی و چگونه؟ و رنج حاصل از خودکشی گرایی را نشان می دهد و روی باورهای غلط و کژفهمی ها خط می کشد. با خوانش این کتاب به درک خودکشی و اینکه خودکشی چیست پی می بری و نسبت به الگوی یکپارچه انگیزشی-ارادی رفتار خودکشی گرایانه حساس می شوی و از پرتگاه افکار خودکشی به رفتار خودکشی گرایانه، می گذری.

سپس این کتاب به شرایط حفظ ایمنی اشخاص خودکشی گرا می پردازد و در نهایت هم اشاره دارد به حمایت از اشخاصی که در معرض خودکشی اند یا بر اثر خودکشی سوگوار شده اند.

«در اوج تاریکی» گرچه کتابی است پژوهشی و علمی اما نوشتار روایی آن نه تنها باعث خستگی مخاطب نمی شود بلکه کشش خاصی را در او ایجاد می کند. آموزه های کتاب به شیوه ای است که اهمیت کلمات تا ارتباط اجتماعی را برای اشخاص خودکشی گرا مهم می داند. درست آنجا که می آید «یک لبخند ساده شاید برای من و شما از اهمیت کمی برخوردار باشد… اما برای کسی که به خودکشی فکر می کند… ممکن است نخستین گام به سوی زندگی باشد».

این کتاب به ترجمه «مصلح میرزایی٬ مینو میری و محسن رضاییان» از انتشارات ققنوس در اختیار مخاطبان علاقه مند به موضوعات آسیب های اجتماعی قرار دارد. /