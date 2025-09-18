انتصاب هیئت مدیره منطقه آزاد مهران در محاق سهم خواهی سیاسیون / خداداد ابراهیمی

کردپرس - بر اساس یک رسم نامبارک از دیرباز تا کنون و در تمام دولت‌ها،پس از آنکه نمایندگان استان، استاندار وقت، ستاد انتخابات روسای جمهور و سایر گروه‌های سیاسی، در انتصاب مدیران دستگاه‌های کلان و سایر دوایر دولتی و شرکت‌های نفتی استان ایلام، به توافق نمی رسیدند، وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها، فرصت را غنیمت دانسته و گزینه‌ی غیر بومی و بر زمین مانده خود را منصوب کرده‌اند.

در این راستا سال‌هاست که انتصاب هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد مهران به علت سهم خواهی و اختلاف نظر برخی سیاسیون استان، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و فرصت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را از استان و خاصه شهرستان مهران، سلب کرده است. این در حالی‌ست که مهران، همواره قلب تپندەی استان ایلام و یکی از ارکان اصلی کشور در حوزه گردشگری دینی و پیشران توسعه اقتصادی بودە و خواه در دوران دفاع مقدس و خواه در دوران میزبانی آبرومندانە از زائران اربعین، همواره در معرض توجه دولت‌ها و رسانه‌ها بوده است.

اخیراً شایعه‌ی انتخاب مدیر عامل غیربومی برای منطقەی آزاد مهران، موجی از نارضایتی اجتماعی را در استان و شهروندان مهرانی رقم زدە است

با این توضیح که در نهایت مردم و نخبگان استان، انتصاب یک مدیر توانا و شایسته غیر بومی را نسبت به انتصاب مدیر بومی سفارشی و فاقد رزومه و کارآمدی را ترجیح داده‌اند اما این مهم در ایلام تاکنون اتفاق نیفتاده و نمونه‌های زیادی از انتصاب مدیران فشل و ناتوان غیر بومی را در استان شاهد بوده‌ایم.

متاسفانە در انتصابات مقامات ارشد استانی بە نوعی حق مردم شهرستان مهران پایمال شدە و علیرغم شایستگی‌ها، سهم آنان از مدیریت ارشد استان صفر بودە است.خطاب این درخواست، هیات محترم دولت است کە مسئولیت صدور احکام رییس منطقە آزاد مهران و اعضای هیات مدیرە این منطقە را بر عهدە دارد.

بدون جانبداری از انتصاب فردی خاص، با توجە بە رجوع بە افکار عمومی استان و شهرستان مهران لازم می‌دانیم این درخواست برحق را بە اطلاع دولتمردان، نمایندگان مجلس و استاندار ایلام برسانیم، تا چە قبول افتد و چە در نظر آید!