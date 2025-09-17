واردات ٧ میلیون دلار کالا با رویه کولبری در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ سخاوت خیرخواه اظهار کرد: در قالب رویه جدید کولبری که از اول تیر ماه در شهرستان‌های سردشت، میرآباد و پیرانشهر شروع شد، تاکنون انواع کالا از جمله حبوبات به ارزش هفت میلیون دلار پس از ثبت سفارش وارد کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ورود ۸۷ قلم کالا انجام می‌شود، اضافه کرد: اقدامات لازم برای ورود برخی کالاها از جمله پارچه، لاستیک و قطعات خودرو نیز در حال انجام است.

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در قالب این قانون جدید، تمامی سرپرستان خانوار در شهرستان‌های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد که مشمول آیین‌نامه قدیم هستند، می‌توانند در رویه جدید کولبری مبادلات کالاهای مرزی را انجام دهند که سهم کلی آذربایجان‌غربی در این قانون واردات کالا به میزان ۴۵۰ میلیون دلار در سال است.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ کارگزاری برای واردات کالا با رویه کولبری اعلام آمادگی کردند که از این تعداد ۸۵ کارگزاری شرایط لازم را داشتند و در نهایت ۷۰ کارگزار با فعال شدن کاربری در سامانه به ارایه خدمات مشغول شدند.

خیرخواه با بیان اینکه تجار می‌توانند با مراجعه به کارگزار فعال، سهمیه کولبران را تجمیع کرده و با استفاده از این سهمیه واردات کالا انجام دهند، توضیح داد: ۶ درصد ارزش کالا توسط کارگزار به حساب کولبران و پنج درصد نیز به حساب گمرک جهت تکمیل زیرساخت‌ها واریز می‌شود.

وی به تغییرات در این قانون اشاره و بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در آینده امکان ثبت سفارش توسط کولبران و حتی اصناف فعال در مناطق مرزی وجود دارد.

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، در مجموع ۶۵ هزار نفر از ساکنان شهرستان های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد مشمول قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هستند.