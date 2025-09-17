دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان

به گزارش کرد پرس، این مرحله از اردو با هدف آماده سازی تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان، از ۲۴ شهریورماه به میزبانی تهران و در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

در فهرست جدید اعلام شده، ۲۶ بازیکن منتخب کشورمان حضور دارند که زندی نیز در جمع آن ها است.

بیست وهفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان از ۶ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی مشترک آلمان و هلند برگزار می شود. تیم ملی ایران در این رقابت ها در گروه B با تیم های قدرتمند مجارستان، سوئیس و سنگال هم گروه است.