اعضای باند سرقت مسلحانه در مریوان دستگیر شدند

سرهنگ طیب محمدی در تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگار کرد پرس، گفت: پس از تماس شهروندان مبنی بر تلاش چند نفر برای سرقت یک خودرو، تیم های گشت انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و 2 نفر از سارقان را در صحنه دستگیر کردند و یکی دیگر از اعضای باند نیز موفق به فرار شد که تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: بررسی های اولیه نشان داد اعضای این باند غیربومی بوده و پیش تر نیز دست کم ۶ فقره سرقت در مناطق مختلف استان مرتکب شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان افزود: با هماهنگی مقام قضایی و انجام بازرسی از محل سکونت استیجاری متهمان، یک قبضه سلاح شکاری وینچستر، یک عدد نارنجک دستی، دو قبضه قمه و همچنین دو کلت فلزی شبه واقعی کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدی تأکید کرد: سارقان قصد اجرای سرقت های مسلحانه در سطح شهرستان را داشتند که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس ناکام ماندند.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به پلیس اطلاع دهند و از اجاره منازل به افراد ناشناس یا مشکوک خودداری کنند.