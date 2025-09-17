استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به موقعیت راهبردی این مرز، افزود: فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تسهیل در صادرات و واردات، نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای مرزی می‌شود، بلکه به تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و ارتقای سطح رفاه مرزنشینان نیز کمک خواهد کرد.

رحمانی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان گمرک باید با هماهنگی و مدیریت منسجم، مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و خدمات مرزی را رفع کرده و مسیر فعالیت‌های تجاری را برای فعالان اقتصادی هموار سازند.

او توجه به معیشت مردم مرزنشین، افزایش امنیت و ارتقای سطح خدمات رفاهی را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مرز کیله را به یکی از پایانه‌های مهم تجاری کشور تبدیل کنیم.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها در این مرز، اضافه کرد: محوطه ورودی و خروجی مرز کیله باید بازسازی و تجهیز شود و دیوارکشی محوطه، تأمین برق، نصب دستگاه ایکس‌ری چمدانی، جمع‌آوری کانکس‌های موجود و احداث ساختمان‌های مورد نیاز از جمله اقداماتی است که باید در اسرع وقت اجرا تا شأن و منزلت مسافران حفظ شود.

او در ادامه خواستار نقش‌آفرینی مؤثر گمرک سردشت در اجرای رویه کولبری شده و افزود: گمرک باید با تسهیل فرآیندها، شرایط لازم برای ورود کالاها را فراهم آورد.

استاندار آذربایجان‌غربی یادآور شد: این استان با سه کشور هم‌مرز است و در حال حاضر شش مرز رسمی فعال از جمله مرز کیله در آن وجود دارد.

رحمانی در پایان از دستگاه‌ها و نهادهای مستقر در مرز کیله سردشت خواست با تعامل و همکاری بیشتر، زمینه تسهیل در تردد مسافران داخلی و خارجی را فراهم سازند.

افتتاح دو پروژه صنعتی در شهرک صنعتی سردشت

دو پروژه تولیدی و صنعتی "پیشرو صنعت آیریک پلاست" و "صنایع هاوین پلاستیک سردشت"، عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در شهرک صنعتی سردشت به بهره‌برداری رسید.

"پیشرو صنعت آیریک پلاست" به‌عنوان یکی از این پروژه‌ها، در زمینه تولید کیسه‌های بدون بافت پلاستیکی یک‌لایه از پلی‌اتیلن فعالیت داشته و ظرفیت تولید سالانه این واحد صنعتی حدود هزار تن پیش‌بینی شده است.

همچنین "صنایع هاوین پلاستیک سردشت" به‌عنوان دومین پروژه افتتاح‌شده، در قالب یک شرکت سهامی خاص و با محوریت تولید انواع محصولات پلاستیکی شامل سفره‌های یکبار مصرف، نایلون، نایلکس و سبدهای پلاستیکی فعالیت خود را آغاز کرده است.