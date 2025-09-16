به گزارش کردپرس، ملا بختیار عضو سابق شورای سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان در جریان مشارکت در کنفرانس دموکراسی که در بغداد پایتخت عراق برگزار شد، گفت: «ما در کردستان عراق فدرالیسم را اعلام کردیم؛ تجربه‌ای منحصر به فرد بدون آنکه با مرکز هماهنگ کنیم. از سال ۱۹۹۲ کردستان به دروازه اصلی تمامی تغییراتی بدل شد که در عراق رخ داد. در تاریخ عراق هیچ اپوزیسیونی وجود نداشت مگر با اتکا به نیروی انقلابی کردستان. تمامی نیروهای مسلح انقلابی که در عراق فعالیت داشتند، پایگاهشان اقلیم کردستان بود.»

او درباره نیروهای مسلح احزاب سیاسی نیز تصریح کرد: «در عراق یک دولت عمیق وجود دارد و نیروی مسلحی بسیار بزرگتر از کردستان در اختیار دارد. برخی رخدادها را هم در بغداد شاهد بوده‌ایم و هم در کردستان. نیروهای مسلح باید مشروع باشند، قانون اساسی را اجرا کنند و از آن پاسداری کنند.»

ملا بختیار پیش‌بینی کرد: «در پنج تا ده سال آینده چیزی به نام نیروی مسلح یا گروه مسلح در عراق و کردستان باقی نخواهد ماند و نباید هیچ نیرویی بماند یا مجاز به ادامه فعالیت باشد. اطمینان می‌دهم نه در عراق، نه در کردستان و نه در منطقه، گروه‌های مسلح کنترل‌نشده باقی نخواهند ماند. زیرا ادامه این وضعیت موجب بحران بسیار بزرگی در خاورمیانه خواهد شد. این وضعیت گذرا و موقتی بود که پشت سر گذاشتیم و امروز باید دولت و نهادها ساخته شوند.»

او تأکید کرد: «به هیچ وجه کردستان و به‌ویژه سلیمانیه وارد هیچ وضعیت نظامی ناخواسته‌ای نخواهد شد و با هر شکلی از چنین وضعیتی مخالف هستیم. امیدوارم آنچه در سلیمانیه رخ داد در هیچ نقطه دیگری از عراق تکرار نشود.»

ملا بختیار در ادامه گفت: «نیروهای مسلح محلی و حزبی به دموکراسی، شهروندان و آزادی‌هایشان آسیب می‌زنند. این وضعیت به هیچ عنوان شرایطی درست و سالم نیست.»