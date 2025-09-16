عقب ماندگی ۱۲ درصدی کردستان در راه های روستایی/۶۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

به گزارش کرد پرس، با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل ونقل در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، کردپرس در گفت وگویی اختصاصی با شهرام شکری، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان، به بررسی وضعیت فعلی راه های روستایی، مشکلات موجود و برنامه های پیش رو برای جبران این عقب ماندگی پرداخته است.

کرد پرس: به عنوان نخستین سؤال بفرمایید وضعیت فعلی راه های روستایی استان کردستان چگونه است؟

شکری: استان کردستان در مجموع ۶ هزار و ۱۸۳ کیلومتر راه روستایی دارد که از این میزان، ۳ هزار و ۵۸۰ کیلومتر آسفالت و ۲ هزار و ۶۳۰ کیلومتر خاکی و شوسه است. حدود ۷۳ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته برخوردار هستند، در حالی که این شاخص در سطح کشور به ۸۵ درصد می رسد.

بنابراین کردستان حدود ۱۲ درصد با میانگین کشوری فاصله دارد و برای پر کردن این فاصله به اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

کرد پرس: با توجه به گلایه های اهالی برخی روستاها درباره وضعیت راه ها، چه تمهیداتی برای بهبود شرایط در نظر گرفته اید؟

شکری: همان طور که اشاره شد، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه های روستایی استان خاکی است و پروژه های متعددی در قالب اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها تعریف شده و در دست اقدام است.

همچنین راهداری استان با استفاده از ماشین آلات موجود در ادارات شهرستان ها، اقدام به تسطیح و رگلاژ راه های فاقد پروژه می کند؛ هرچند که تعداد ماشین آلات محدود است و امکان پوشش همه راه ها در هر سال وجود ندارد.

در شش ماه نخست سال جاری، بیش از یک هزار و ۲۳۰ کیلومتر راه روستایی خاکی و شوسه تسطیح و رگلاژ شده است و به طور متوسط، هر ۲ سال یک بار امکان انجام این عملیات برای کل راه های خاکی استان فراهم می شود.

کرد پرس: برای جبران فاصله ۱۲ درصدی با میانگین کشوری و تسریع در اجرای پروژه ها چه برنامه هایی دارید؟

شکری: این عقب ماندگی طی سال های گذشته انباشته شده است، اما خوشبختانه در یک سال اخیر با پیگیری استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استانی موفق شدیم برای نخستین بار از منابع ملی نیز اعتباری برای راه های روستایی دریافت کنیم.

امیدواریم با تداوم این حمایت ها، سرعت و حجم اجرای پروژه های روستایی افزایش یابد و شاهد بهبود محسوس شرایط باشیم.

کرد پرس: شنیده ها حاکی است که اعتبارات ملی راه های روستایی حذف و به منابع استانی تفویض شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟

شکری: خیر، چنین برداشتی صحیح نیست. پروژه های ساخت راه های روستایی اساساً از گذشته با اعتبارات استانی تأمین می شدند؛ البته در برخی موارد، برای تسریع پروژه ها از منابع ملی کمک هایی صورت گرفته، اما این گونه نبوده که راه های روستایی ردیف ملی دائمی داشته باشند.

اگر در سطح کشور ردیف ملی مشخصی برای این پروژه ها تعریف شود، می تواند نقش مهمی در جبران عقب ماندگی استان هایی مانند کردستان داشته باشد.

کر پرس: در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید؟

شکری: امیدواریم با تزریق منابع ملی و استانی و تداوم همکاری دستگاه های ذیربط، شاهد ارتقای شاخص های توسعه راه های روستایی در کردستان باشیم.

بهبود این وضعیت نه تنها موجب رضایت روستاییان خواهد شد، بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد.