حمله و واکنش (ایران شیعه و قطر سنی)/ امیر مام والی

کردپرس

۱- حمله اسرائیل و ترور هنیه

پس از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، پایتخت ایران، بسیاری از کشورهای سنی و حتی برخی کشورهای غیرمذهبی چنین برداشت کردند که ایران از این ترور سیاسی رضایت دارد. برخی دیگر بر این باور بودند که این ترور شکستن هیبت ایران است، و عده‌ای هم گفتند شاید ایران جز محکوم‌کردن، هیچ واکنشی نتواند نشان دهد.

واکنش ایران به ترور هنیه:

برخلاف همه‌ی این دیدگاه‌ها که ریشه در اختلافات مذهبی داشت، ایران شیعه مستقیماً اسرائیل را هدف قرار داد. واکنشی که داده شد وعده صادق دوم بود که طی آن حدود ۲۵۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک شد و چندین منطقه اسرائیلی را هدف گرفت.

این وضعیت باعث شد اسرائیل درست در زمانی که ایرانیان مشغول مذاکره بودند، چندین شخصیت برجسته آن کشور را ترور کند. اما پس از حمله اسرائیل، ایرانی‌ها فراتر از هر انتظاری جهان را شوکه کردند و پاسخی تند و مستقیم به خاک اسرائیل دادند.

قدرت و شدت این واکنش ایران چنان بود که رئیس‌جمهور آمریکا شخصاً مداخله کرد و جنگ را متوقف ساخت؛ چراکه اگر ادامه پیدا می‌کرد، شاید دیگر چیزی به نام اسرائیل باقی نمی‌ماند.

۲- حمله اسرائیل به قطر و ترور چند عضو حماس و تلاش برای ترور رهبران جنبش:

پس از امضای چندین قرارداد و اعطای ده‌ها میلیارد دلار به آمریکا از سوی عربستان، امارات و قطر ـ سه کشور سنی ـ و همچنین خرید ده‌ها میلیارد بشکه نفت و هواپیماهای گران‌قیمت برای رئیس‌جمهور آمریکا، باز هم این اقدامات کافی نبود که پیمانکار آمریکا (اسرائیل) حمله نکند.

در تازه‌ترین رویداد، اسرائیل حمله‌ای مستقیم به دوحه، پایتخت قطر انجام داد و چند چهره‌ی برجسته حماس را ترور کرد و سران این جنبش را زخمی ساخت.

واکنش قطر به ترور اعضای حماس:

مهم است بپرسیم واکنش قطر و کشورهای سنی چه بود؟

آنچه تا امروز دیده‌ایم، قوی‌ترین واکنش این کشورها تنها محکوم‌کردنی ترسان و محتاطانه بوده و هیچ اقدام دیگری نکرده‌اند؛ چراکه نه سلاح در اختیار دارند و نه استقلال سیاسی واقعی.

این در حالی است که پیش‌تر کشورهای سنی، ایران را سرزنش می‌کردند که چرا در برابر ترور هنیه واکنش نشان نداد.

اما اکنون پرسش اینجاست: چرا خودشان هیچ پاسخی نداده‌اند؟

این در حالی است که آن‌ها دست‌کم می‌توانستند با قطع واردات گاز و نفت اسرائیل یا لغو قراردادهای اقتصادی، آن را به‌شدت تحت فشار قرار دهند.

جمع‌بندی از هر دو واکنش:

۱- اسرائیل دشمن مشترک همه است؛ چه سنی و چه شیعه.

۲- اسرائیل پایبند هیچ قانون و معیاری نیست.

۳- اسرائیل قابل اعتماد نیست؛ چون در هر دو مورد، هم ایران و هم قطر را درست در زمان مذاکرات هدف قرار داد.

۴- کشورهای سنی باید بدانند تنها راه متوقف‌کردن اسرائیل، استفاده از قدرت و زور است؛ همان‌طور که ایران چنین کرد.

۵- اکنون زمان آن رسیده که در واقعیت، اختلافات مذهبی کنار گذاشته شود، وحدت کشورهای اسلامی شکل بگیرد و به سلطه‌جویی اسرائیل پایان داده شود.

امیر مام والی