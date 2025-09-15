۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۸

کلاهبرداری اینترنتی با آگهی‌های جعلی اجاره منزل در ایلام

سرویس ایلام - رئیس پلیس فتا ایلام نسبت به درج آگهی های جعلی اجاره مسکن در ایلام به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ علی‌رضا یعقوبی رئیس پلیس فتا استان ایلام اظهار کرد: برخی مجرمان سایبری با استفاده از تصاویر غیرواقعی آپارتمان‌هایی که وجود خارجی ندارند، اقدام به درج آگهی اجاره منزل و سوئیت می‌کنند.

وی افزود: این افراد برای جلب توجه شهروندان، قیمت اجاره را پایین‌تر از عرف بازار تعیین می‌کنند و پس از جذب متقاضی، مبالغی را به‌ عنوان #بیعانه دریافت کرده و سپس آگهی را حذف می‌کنند.

یعقوبی با هشدار به مردم درباره این نوع کلاهبرداری‌ها توصیه کرد: متقاضیان اجاره منزل یا اماکن رفاهی، تنها از طریق دفاتر رسمی دارای مجوز اقدام کنند و در صورت تمایل به رزرو اینترنتی، صرفاً از وب‌سایت‌های معتبر و دارای مجوزهای قانونی استفاده نمایند.

