به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ علیرضا یعقوبی رئیس پلیس فتا استان ایلام اظهار کرد: برخی مجرمان سایبری با استفاده از تصاویر غیرواقعی آپارتمانهایی که وجود خارجی ندارند، اقدام به درج آگهی اجاره منزل و سوئیت میکنند.
وی افزود: این افراد برای جلب توجه شهروندان، قیمت اجاره را پایینتر از عرف بازار تعیین میکنند و پس از جذب متقاضی، مبالغی را به عنوان #بیعانه دریافت کرده و سپس آگهی را حذف میکنند.
یعقوبی با هشدار به مردم درباره این نوع کلاهبرداریها توصیه کرد: متقاضیان اجاره منزل یا اماکن رفاهی، تنها از طریق دفاتر رسمی دارای مجوز اقدام کنند و در صورت تمایل به رزرو اینترنتی، صرفاً از وبسایتهای معتبر و دارای مجوزهای قانونی استفاده نمایند.
