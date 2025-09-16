اردوغان: ایدئولوژی نتانیاهو قرابت خانوادگی با هیتلر دارد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از شرکت در اجلاس مشترک فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه در مسیر بازگشت به کشورش و در جمع خبرنگاران همراهش گفت: که حمله اسرائیل به هیئت حماس در قطر و این واقعیت که تیم مذاکر کننده هدف این حمله خائنانه قرار گرفته، نقض آشکار نظام و قوانین بین المللی است.

رجب طیب اردوغان، در اظهاراتی تند نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را از نظر ایدئولوژیک تقریباً خویشاوند هیتلر خواند و گفت: «همان‌طور که هیتلر نتوانست نابودی قریب‌الوقوع خود را ببیند، نتانیاهو نیز به زودی سرنوشتی مشابه را تجربه خواهد کرد.»

اردوغان در ادامه اسرائیل را متهم به ادامه تجاوزات بی‌پروایانه در منطقه کرد و گفت این کشور بعد از حملات علیه غزه، سوریه، لبنان، یمن و ایران، اخیراً هیئت صلح فلسطینی را که در قطر مشغول مذاکرات بود هدف گرفته است. او تأکید کرد که حمله به این هیئت چهره واقعی اسرائیل را نشان می‌دهد و این حمله را «چالشی آشکار علیه قوانین بین‌المللی و حقوق بشر» خواند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین اظهار داشت که اسرائیل نه صرفاً نمایندهٔ یک دین، بلکه عملی‌کنندهٔ ایدئولوژی‌ای فاسد است. او با اشاره به مفهوم «زمین‌های موعود» و سیاست‌های اشغالگرانه، این مفاهیم را از نظر حقوقی بی‌اعتبار و فاقد مشروعیت دانست.

در ادامه، اردوغان گفت ترکیه همچنان در کنار قطر و مردم فلسطین خواهد ایستاد و ضمن ابراز تاسف به قربانیان حملات اسرائیل، از جامعهٔ جهانی خواست تا اقدامات حقوقی و دیپلماتیک موثری علیه اسرائیل به کار گیرد.