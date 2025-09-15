به گزارش کردپرس، یک خانواده چهارنفره در حمله‌ای خونین در مسیر میان دو روستا در شهرستان قوبین (نام ترکی: بشیری) از توابع الیح (نام ترکی: باتمان) هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. این حمله که میان روستاهای نواله (نام ترکی: اسکی‌هامور) و هرفاس رخ داد، به کشته شدن پدر، مادر و دو کودک ۹ و ۵ ساله این خانواده منجر شد.

بر اساس گزارش‌ روزنامه صباح، این حمله مسلحانه هولناک شامگاه شنبه در مسیر میان روستاهای نواله و هرفاس شهرستان قوبین از توابع الیح رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، حادثه در ساعت ۲۲:۵۵ روی داد، هنگامی که خودرویی با پلاک 72 EK 339 به رانندگی مهمت شانلی، که همراه همسرش تکیبه شانلی و دو فرزندشان الانور و آکین از یک مراسم عروسی بازمی‌گشتند، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت.

خودروی این خانواده در حالی‌که در جاده روستا در حرکت بود، ناگهان از سوی مهاجمان به رگبار بسته شد. شدت تیراندازی به حدی بود که چهار سرنشین خودرو در همان محل جان باختند.

پس از وقوع این جنایت، نیروهای ژاندارمری و امدادی به منطقه اعزام شدند و اجساد قربانیان به بیمارستان منتقل شد. در اطلاعیه‌ای که استانداری باتمان منتشر کرد، تأکید شد:

«در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۵، خودروی مذکور در حال حرکت در مسیر روستای اسکی‌هامور هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چهار شهروند ما در همان محل جان باخته‌اند. دادستانی جمهوری تحقیقات قضایی را آغاز کرده و نیروهای امنیتی در حال پیگیری فوری موضوع هستند.»

به دنبال این حادثه، نیروهای امنیتی در روستا و مناطق اطراف دست به عملیات گسترده زدند. جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت عاملان این حمله ادامه دارد و در چارچوب تحقیقات، سناریوهای مختلف و انگیزه‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

این حمله مسلحانه که به قتل تمام اعضای یک خانواده منجر شد، شوک و اندوه گسترده‌ای در منطقه برانگیخته و افکار عمومی در انتظار روشن شدن ابعاد این جنایت است.

در پی این رویداد، دادستانی باتمان اعلام کرد که تحقیقاتی فوری برای شناسایی و بازداشت عاملان این جنایت خونین آغاز شده است. با این حال عاملان این حمله تا این لحظه شناسایی نشده‌اند.