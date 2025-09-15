به گزارش کردپرس به نقل از نشریه میلیتاری تایمز، کنگره آمریکا بودجه 893 میلیارد دلاری سال 2026 برای وزارت جنگ آمریکا را به تصویب رساند که بر اساس آن بیش از 190 میلیون دلار آن به نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق و نیروهای کرد سوریه اختصاص داده شده است. بر اساس قانون بودجه نظامی آمریکا که باید به تصویب سنا و رئیس جمهور آمریکا نیز برسد، کمک نظامی آمریکا به نیروهای کرد سوریه بیش از دو برابر نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان است اما بودجه نیروهای کرد سوریه در سال آینده کمتر شده اما میزان بودجه نیروهای یشمرگ در سال 2026 افزایش یافته است.

بر اساس قانون بودجه مصوب کنگره، در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار برای حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۷ میلیون دلار کمتر است. از این رقم، حدود ۶۵ میلیون دلار صرف پرداخت حقوق، ۱۵.۶ میلیون دلار برای آموزش و تسلیحات، ۳۲.۴ میلیون دلار برای پشتیبانی لجستیکی و ۱.۵ میلیون دلار برای تعمیرات و خدمات خواهد شد.

در مقابل، بودجه اختصاص‌یافته به نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در سال آینده به ۶۱ میلیون و ۱۴ هزار دلار می‌رسد که ۴.۷ میلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۵ است. این کمک‌ها شامل ۱۱.۸ میلیون دلار برای خرید سلاح، ۵.۳ میلیون دلار برای تجهیزات آموزشی، ۲۷.۵ میلیون دلار برای خودروهای نظامی و ۱۷.۱ میلیون دلار برای لباس و تجهیزات دیگر است.

همچنین در بودجه پیشنهادی، ۴۸.۴ میلیون دلار به وزارت دفاع عراق اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۱۴۱ میلیون دلار کاهش دارد. با این حال، کمک‌های آمریکا به نیروهای ضدتروریسم عراق به ۶۵.۶ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۶ میلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۵ است.

طبق روال سالانه، وزارتخانه‌ها و نهادهای آمریکایی در ماه فوریه طرح بودجه خود را به کاخ سفید ارائه می‌دهند و این طرح تا پایان ماه مه به صورت یک بسته واحد به کنگره فرستاده می‌شود. قانون بودجه وزارت جنگ آمریکا برای سال 2026 در هفته گذشته به تصویب کنگره رسید که برای تایید نهایی باید به تصویب سنا برسد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضا کند.