دستگیری حفاران غیرمجاز در دیواندره/تخریب تاریخ به بهانه احداث استخر

به گزارش کرد پرس، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، در توضیح جزئیات این پرونده، گفت: براساس گزارش مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در زمین های کشاورزی یکی از روستاهای دیواندره، بلافاصله تیم های حفاظتی وارد عمل شدند و موضوع با هماهنگی مقام قضایی پیگیری شد.

سرهنگ محمدرضا زارعی افزود: با حضور نیروهای انتظامی و جانشین یگان حفاظت در محل، مشخص شد دو نفر به بهانه احداث استخر کشاورزی با استفاده از بیل مکانیکی اقدام به حفاری غیرمجاز کرده اند. متهمان در همان محل دستگیر و ماشین آلات آن ها توقیف شد.

وی با تأکید بر حساسیت و اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، اظهار کرد: پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان ادامه داد: هرگونه حفاری بدون مجوز قانونی، تخریب مستقیم میراث ملی به شمار می آید و برخورد با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.