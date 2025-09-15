صنایع تبدیلی؛ حلقه گمشده توسعه کشاورزی در کردستان

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی، گفت: کردستان به واسطه ظرفیت های گسترده در تولید گندم، توت فرنگی، دام و طیور یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود، اما نبود صنایع تبدیلی موجب شده بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها بدون بهره برداری کامل باقی بماند.

وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه کشت گلخانه ای، ضمن جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی، می تواند مسیر تازه ای برای اشتغال فارغ التحصیلان متخصص در رشته های مرتبط فراهم کند.

استاندار کردستان همچنین بر لزوم تسریع در واگذاری مجتمع گلخانه ای «دوسر» قروه به بخش خصوصی و توسعه شهرک شیلاتی بانه تأکید کرد و این پروژه ها را از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان دانست.

پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کردستان نیز در این نشست با اشاره به حمایت های دولت برای جذب سرمایه گذاران، گفت: ایجاد شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در استان در اولویت برنامه ها قرار دارد و مشوق های لازم برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است.

کردستان طی سال های اخیر همواره جزو استان های برتر کشور در تولید محصولات کشاورزی بوده و رتبه دوم تولید گندم، رتبه نخست تولید توت فرنگی و جایگاه ویژه در تولیدات دامی و طیور را به خود اختصاص داده است.