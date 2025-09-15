۶۱ میلیون دلار کمک آمریکا به نیروهای پیشمرگه در بودجه ۲۰۲۶

به گزارش کردپرس، کنگره آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ وزارت جنگ ایالات متحده را به ارزش ۹۶۱ میلیارد دلار تصویب کرد.

بر اساس این بودجه، ۶۱ میلیون دلار برای کمک و تجهیز نیروهای پیشمرگه اختصاص یافته است. همچنین ۴۸ میلیون دلار به وزارت دفاع عراق و ۶۵ میلیون دلار به نیروهای ضدتروریسم عراق تخصیص داده شده است.

از مجموع کمک‌های اختصاص‌یافته به وزارت پیشمرگه، ۱۱ میلیون دلار برای خرید سلاح، ۵ میلیون دلار برای مهمات، ۲۷ میلیون دلار برای خودروهای نظامی و ۱۷ میلیون دلار برای لباس و تجهیزات نظامی در نظر گرفته شده است.