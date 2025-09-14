نفرات برتر اولین دوره مسابقه هوره معرفی شدند

به گزارش کردپرس؛ پس از اجرای شرکت کنندگان در حضور هیئت داوران، درنهایت «نجات قبادی» از کرماشان «روح اله ابراهیمی» از ملکشاهی ایلام و «یارکرم نجفی» از قصرشیرین، عناوین اول تا سوم این دوره را به خود اختصاص دادند و «عسکر محرابی» از سرپل زهاب، «علی اشرف نظری» از دالاهو، «قاسم نظری» از ساوه و «عزیز خان رضایی» از سرپل زهاب نیز رتبه‌های چهارم تا هفتم را به دست آوردند.

همچنین در گروه زیر20سال نیز «شنتیا اسماعیلی» از دالاهو شایسته تقدیر و نیز از «شهسوار صفری» از اسلام آباد بعنوان مسن ترین شرکت کننده تقدیر به عمل آمد

داوری این مسابقه را آقایان سلیمان نوروزی، تورج حیدری، حجت محرابی، منوچهر و احمد صفری بر عهده داشتند.

رضا جمشیدی دبیر این مسابقه گفت: هدف از برگزاری این برنامه، حفظ و نگهداشت آواهای باستانی و فرهنگ دیرینه مردمان زاگرس نشین است و کارگروه ادبیات کوردی کرماشان در نظر دارد هر ساله این مسابقه را در این شهر تاریخی برگزار نماید.

وی افزود: قصد داریم که در خصوص برگزاری برنامه‌هایی مانند: مور، لاوه لاوه، سیاچمانه و...نیز فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از فرهنگ فراموش شده دیارمان را زنده نگاه داریم. / منبع: صدای آزادی