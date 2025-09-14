۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵

ساماندهی و مرمت میراث جهانی تخت سلیمان تکاب آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب از آغاز ساماندهی و مرمت این مجموعه جهانی با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش کردپرس،  افراسیاب گراونددر جمع خبرنگاران بیان کرد: فعالیت‌های اجرایی میراث جهانی تخت سلیمان در سال جاری با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: این فعالیت‌ها شامل تثبیت و استحکام‌بخشی بقایای آثار معماری از جمله ادامه مرمت طاق و دیوار دهلیز حفاظتی، اجرای اندود گچ حفاظتی روی دیوارها، استحکام‌بخشی و تثبیت بقایای اندودهای گچی، بازچینی و ساماندهی خشکه‌چینی سنگی و سایر فعالیت‌های حفاظتی هستند.

او گفت: علاوه بر این  تعمیر و بهسازی ساختمان‌های اداری و رفاهی، ساماندهی و توسعه پارکینگ زندان سلیمان، روغن‌کاری تخته فرش مسیر بازدید، حفاظ امنیتی دور دریاچه، توسعه و به‌روزرسانی سیستم دوربین‌های مدار بسته و روشنایی محوطه از جمله این اقدامات است.

