پایداری جوی در کردستان تا سه شنبه/احتمال بارش پراکنده از اواخر هفته

به گزارش کرد پرس، از روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به تدریج بر میزان ابرناکی در آسمان استان افزوده خواهد شد و به ویژه در روز پنج شنبه، احتمال بارش های خفیف و پراکنده در بخش هایی از نواحی شمالی کردستان وجود دارد.

کارشناسان هواشناسی تأکید کردند که طی این مدت تغییر محسوسی در دما رخ نخواهد داد و دماها در محدوده فعلی باقی می ماند.

در همین راستا، طی روز جاری بیشترین دمای ثبت شده در استان مربوط به سلین اورامان بوده که دمای ۳۹ درجه سانتی گراد را تجربه کرده است.

بنابراین، شهروندان کردستانی می توانند تا اواسط هفته از هوای پایدار بهره مند باشند، اما از نیمه دوم هفته لازم است آماده تغییرات جوی و احتمال بارش های پراکنده به ویژه در مناطق شمالی استان باشند.