ایلام در سکوت سینما / حمیدرضا ارجمندی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حمیدرضا ارجمندی در این یادداشت سرگشاده به استاندار ایلام می نویسد:

روز ملی سینما، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای تأمل در جایگاه سینما به‌عنوان زبان اندیشه، آیینه‌ی فرهنگ و تجلی هویت یک ملت. اما در ایلام، این زبان خاموش مانده است.

به‌عنوان یک فیلمساز جوان ایلامی، ناگزیرم از واقعیتی تلخ سخن بگویم؛ واقعیتی که نسل جوان هنرمند این دیار را به انزوا کشانده است. ایلام، با تمام ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی‌اش، در حوزه سینما در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در حالی‌که بسیاری از هم‌نسلان من، رؤیاهایشان را در قاب دوربین جست‌وجو می‌کنند، نبود حمایت‌های مالی، ضعف زیرساخت‌های فرهنگی و بی‌توجهی به هنر هفتم، آنان را خسته، دل‌زده و ناامید ساخته است.

سال‌هاست که ایلام تنها یک سالن سینما دارد ــ آن‌هم به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام‌ ــ البته نه به‌عنوان یک فضای تخصصی، بلکه حاصل تغییر کاربری یک سالن آمفی‌تئاتر است. این اتفاق، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای سینمایی استان نیست، بلکه اجحافی آشکار در حق هنرمندان تئاتر نیز به‌شمار می‌رود. در حوزه تولید فیلم نیز، سینمای ایلام عملاً متوقف شده است. این توقف، برای جوانانی که با عشق و انگیزه به سینما روی آورده‌اند، به‌معنای نابودی آرزوها و استعدادهایشان است.

پروژه‌ی «برج هنر ایلام» با ظرفیت ایجاد پردیس‌های سینمایی، می‌تواند روحی تازه در کالبد فرهنگی استان بدمد. اما این پروژه، بیش از هشت سال است که در بلاتکلیفی قرار دارد و نیمه‌کاره رها شده است. تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه، می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تحول فرهنگی و هنری استان باشد؛ تحولی که سال‌هاست جوانان این کهن بوم و بر در انتظار آن هستند.

ایلام، با پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگ غنی بومی و طبیعت بکر، ظرفیت بی‌نظیری برای تولید آثار سینمایی ملی و اصیل دارد. همزیستی اقوام، داستان‌های ناب محلی، رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و وجود بیش از سه هزار شهید والامقام، گنجینه‌ای ارزشمند برای روایت‌های سینمایی است. این ظرفیت‌ها، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نیز می‌توانند بدرخشند.

در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان، به‌صراحت از نبود سینما به‌عنوان یک خلأ جدی فرهنگی یاد کردند و آثار منفی آن را بر نسل جوان هشدار دادند. این سخنان، حجت را بر همگان تمام کرد. اکنون نوبت اقدام عملی است؛ اقدامی فوری برای رفع این خلأ و احیای سینمای ایلام.

حضور ارزشمند شما در آیین بزرگداشت روز خبرنگار و گفت‌وگوی صمیمانه با اصحاب رسانه، نشان از توجه شما به دغدغه‌های این قشر دارد و جای تقدیر دارد. اما شایسته بود در روز ملی سینما نیز، با پیامی گرم و دلگرم‌کننده، جامعه فیلمساز استان را مورد خطاب قرار می‌دادید؛ جامعه‌ای که این روزها خسته، گلایه‌مند و چشم‌انتظار حمایت است. اکنون انتظار می‌رود فرصتی برای دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با فیلمسازان ایلام فراهم آورید.

بسم‌الله... این گوی و این میدان؛ اگر اراده‌ی‌ برای شنیدن و همراهی با هنرمندان این دیار را دارید، فرصت آن رسیده که با تصمیمی جسورانه، سینمای ایلام را از سکوت بیرون آورید و به آن جان تازه‌ای ببخشید.