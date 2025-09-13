میراث فرهنگی کردستان در آستانه تحولی تازه

به گزارش کرد پرس، حضور جواد واحدی، معاون امور مجلس و استان‌های وزارت میراث فرهنگی در این مراسم پیام روشنی داشت: کردستان برای وزارتخانه جایگاهی ویژه دارد. او در سخنان خود با قدردانی از خدمات منصور مهرزاد، مدیرکل پیشین، بر این نکته تأکید کرد که توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان، از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است.

واحدی با اشاره به روند انتخاب مدیرکل جدید، گفت: انتخاب پویا طالب‌نیا نتیجه بررسی دقیق و شفاف میان گزینه‌های متخصص بود. انتظار داریم مدیر جدید با استفاده از تجربیات گذشته و همکاری همه دستگاه‌ها، مطالبات مردم استان را دنبال کند.

او همچنین تعامل استانداری، فرمانداران و مدیران استانی را کلید موفقیت دانست و افزود: کردستان با تاریخ غنی و طبیعت بکرش، ظرفیتی ملی است و باید سهم خود را در توسعه گردشگری کشور ایفا کند.

تاریخ ۷۰۰۰ ساله؛ سرمایه‌ای برای امروز

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کردستان، در این مراسم نگاه خود را به تاریخ و طبیعت استان گره زد. او یادآور شد: کاوش‌های تاریخی در سقز و بیجار نشان داده است که پیشینه تمدنی این خطه به هفت هزار سال می‌رسد.

ورمقانی، کردستان را استانی چهارفصل دانست که می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی، با آثار تاریخی و صنایع‌دستی اصیلش مقصدی منحصربه‌فرد برای گردشگران باشد.

او با اشاره به تجربه موفق واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، خواستار گسترش این رویکرد شد و گفت: هر میزان هزینه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، بازگشت اجتماعی و اقتصادی بیشتری نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر دارد.

کردستان پایتخت فرهنگی ایران

اما شاید بخش متفاوت این مراسم، سخنان پویا طالب‌نیا، مدیرکل جدید بود. او با اعتمادبه‌نفس از چشم‌اندازی سخن گفت که کردستان را در کانون توجه ملی قرار می‌دهد: کردستان را پایتخت فرهنگی ایران می‌دانیم و می‌خواهیم با پشتوانه غنی فرهنگی، این استان را به یکی از مراکز اصلی گردشگری کشور تبدیل کنیم.

طالب‌نیا تأکید کرد: کردستان توان میزبانی از رویدادهای ملی را دارد و حتی هر ده روز یک رویداد فرهنگی یا هنری می‌تواند در این استان برگزار شود. به باور او، این مسیر نه‌تنها رونق گردشگری را رقم خواهد زد، بلکه فرصتی تازه برای معرفی صنایع‌دستی و حفاظت از میراث تاریخی استان ایجاد می‌کند.

مراسم شنبه‌شب بیش از یک جابه‌جایی مدیر بود؛ نقطه آغازی برای بازنگری در جایگاه کردستان در نقشه گردشگری کشور؛ استان با تاریخ هفت‌هزار ساله، طبیعت چهارفصل، هنرمندان صنایع‌دستی و ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی، سرمایه‌ای استراتژیک برای توسعه فرهنگی و اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

اکنون نگاه‌ها به طالب‌نیا و تیم مدیریتی او دوخته شده است؛ تیمی که باید میان انتظارات مردمی، حمایت وزارتخانه و ظرفیت‌های استان پل بزند و کردستان را به جایگاهی برساند که شایسته آن است.