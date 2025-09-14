به گزارش کردپرس، دانا احمد مجید، دبیرکل جنبش تغییر (جناح کردسات) در گفتوگویی اعلام کرد که «تحولات بزرگی در منطقه در جریان است و عراق و اقلیم کردستان را نیز دربر میگیرد. بهگونهای که آیندهی کردستان سوریه و کردستان عراق به هم پیوند خورده و رویدادهای سوریه و کردستان سوریه بر عراق و ساختار قانونی اقلیم کردستان تأثیرگذار خواهند بود.»
او در سفری به ادارهی راپرین تصریح کرد: «ما آمادهایم همسو با این تغییرات حرکت کنیم. پروژهی جایگزین سیاسی از سوی مراکز پژوهشی و نهادهای مرتبط آماده شده است. از اینرو چشمبهراهیم که کنشگران و حامیان تغییر با مشارکت در نشستها و دیدارهای عمومی جنبش، پیشنهادات خود را برای بازسازی سیاست جنبش تغییر ارائه دهند تا همگی در سطحی امیدبخش به انتظارات مردم و جامعهی اقلیم پاسخ دهیم.»
وی همچنین تأکید کرد: «کردها در سوریه بهدنبال نوعی حاکمیت خودگردان و فدرالی هستند و نیروهای سوریهی دموکراتیک (قسد) به قدرتی مؤثر و تأثیرگذار تبدیل شدهاند که نقش مهمی در آیندهی سیاسی سوریه خواهند داشت. بهویژه آنکه همهی گروههای قومی و مذهبی آن کشور ـ اعم از کردها، عربها، مسیحیان، دروزیها و علویها ـ خود را در این نیرو بازمییابند. قسد نه فقط نمایندهی کردها، بلکه به نیرویی چندرنگ و متشکل تبدیل شده که مایهی امید برای همگان است.»
او در بخش دیگری گفت: «ایالات متحده میکوشد خط ارتباطی میان کردستان سوریه و دروزیها و علویها ایجاد کند و قسد و دروزیها را به همپیمانانی نزدیک تبدیل نماید تا در برابر حملات گروههای تندرو مسلح از آنها حمایت کند.»
