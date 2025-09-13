ارسال پیام از سوی عبدالله اوجالان به سران عشایر عرب سوریه

به گزارش کردپرس، «ابتکار آزادی برای عبدالله اوجالان» اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر PKK، پیامی به سران عشایر عرب سوریه فرستاده است.

این نهاد در توضیحی به خبرگزاری هاوار (ANHA) اعلام کرد که نامه یادشده به دست آنان رسیده و اوجالان در آن، به‌طور مشخص خطاب به بزرگان و رهبران اجتماعی عرب در سوریه سخن گفته است.

گزارش‌ها حاکی است که این پیام به‌عنوان پیامی سیاسی و اجتماعی در شرایط حساس منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، تا این لحظه محتوای دقیق نامه و جزئیات آن منتشر نشده است.

اوجالان مدتی پیش در پیامی اعلام کرده بود که کردستان سوریه خط قرمز او محسوب می شود.