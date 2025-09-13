به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان و وزیر پیشین دارایی عراق در گفتوگویی با روزنامه «The National» اعلام کرد: «عراق فرصت طلایی در برابر خود دارد تا بتواند روی پای خود بایستد و مسیر پیشرفت را طی کند و باید این فرصت را برای تقویت ثبات خود بهکار گیرد.»
وی افزود: «عراق چشمانداز گستردهای برای آینده دارد و امسال نیز انتخابات ملی برای تشکیل دولت جدید برگزار خواهد شد.»
زیباری از جنبه اقتصادی، عراق را کشوری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی توصیف کرد و گفت: «این موضوع در گرو بهبود وضعیت امنیتی در سراسر کشور و کاهش حملات تروریستی و ناآرامیهاست.»
به گفته اتو عراق همچنین از شرکتهای آمریکایی، بهویژه در بخش نفت، دعوت کرده است تا برای سرمایهگذاری وارد این کشور شوند. با این حال، وی تصریح کرد که دولت عراق نیازمند اصلاحات عمیق است زیرا شرایط کنونی هنوز به طور کامل باثبات نیست.
زیباری در ادامه هشدار داد: «حملات پهپادی اخیر علیه منافع آمریکا در اقلیم کردستان میتواند به اعتماد سرمایهگذاران آسیب برساند.» وی یادآور شد که دولت عراق در این زمینه تحقیقاتی انجام داد، اما با وجود پایان تحقیقات، عاملان معرفی نشدند؛ موضوعی که به گفته او باعث دلسردی سرمایهگذاران میشود.
او در پایان تأکید کرد: «عراق بیش از هر چیز نیازمند محیطی دوستانه برای سرمایهگذاران، امنیت پایدار، دستگاه قضایی کارآمد، قانونمداری و کنترل بر نیروهای خارج از چارچوب قانون و شبهنظامیان است.»
