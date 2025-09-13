به گزارش خبرگزاری کردپرس، یاسم خانمحمدیان اظهار کرد: ظهر روز گذشته جمعه، آتشسوزی گستردهای در منطقه مرتعی و جنگلی «گاچال سۆەرگری» شهرستان ایوان رخ داد که با بسیج نیروهای مختلف و دولتی و مردمی و اعزام به منطقه، عملیات مهار آتشسوزی در ساعت ۲۳ جمعه، انجام شد.
وی افزود: باتوجه به گستردگی عرصه و وجود مراتع خشک احتمال آتشگرفتن دوباره هست و نیروهای منابع طبیعی در حال مراقبت هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه کندههای سوخته درختان ممکن است موجب دامنزدن مجدد آتشسوزی شوند، افزود: امروز صبح یک کنده سوخته از ارتفاع به پایین افتاد و موجب آتش گرفتن مرتع شد، که نیروهای منابع طبیعی به سرعت وارد عمل شده و آتش را مهار کردند.
خانمحمدیان عنوان کرد: مراقبت از منطقه برای پیشگیری از شروع آتش ضروری است و هم اکنون منطقه در حال پایش است.
