معرفی برگزیدیگان جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار»

به گزارش کرد پرس، در این دوره، هنرمندان خوشنویس آثار خود را با الهام از اشعار نامداران ادبیات کُرد، بهویژه سرودههای «ماموستا قانع» و «ماموستا سەیدی» خلق کردند.
در مراسم اختتامیه، از هنرمندان برتر در سه بخش «برگزیدگان» (۴ نفر)، «شایسته تقدیر» (۱۸ نفر) و «برگزیدگان بخش ویژه و جوان» قدردانی شد.
اسامی افراد برگزیدە و تقدیری بخش رقابتی جشنوارە ملی خوشنویسی" کوردانە زرێبار" به شرح زیر می باشد:
برگزیدگان بە ترتیب حروف الفبا:
در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و تندیس جشنوارە و هدایای نقدی بە برگزیدگان بە شرح زیر اهدا گردید:
۱ـ محمد جواد اسدی گورجی. گیلان
۲ـ مختار فریدونپور .کردستان
۳ـمحمد تقی محرم زادە .اردبیل
۴ـ علیرضا مطلبی ـ مازندران
شایستە تقدیری بە ترتیب حروف الفبا:
در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و هدایای نقدی اهدا گردید بە:
۱ـ مصطفی تاجیان ـ همدان
۲ـ سید مرتضی جعفری ـ مازندران
۳ـ سعید جلیلیان ـ البرز
۴ـ مسعود حمیدی ـ کردستان
۵ـ احسان خدابخشی ـ همدان
۶ـ حسام الدین خورشیدی ـ یزد
۷ـ منتها رضاقلی ـ کردستان
۸ـ محمد رضا سلیمانی ـ قزوین
۹ـ باقی صالح زادە ـ کردستان
۱۰ـ احد صباحی کیا ـ ایلام
۱۱ـ رامین عبدالرحیمی ـ اردبیل
۱۲- فخرالدین علینژاد ـ کردستان
۱۳ـ علی فرهاد ـ لرستان
۱۴ـ اسعد قدیمی ـ کردستان
۱۵ـ اعظم مدرسی ـ مازندران
۱۶- سعید میرزادە ـ گیلان
۱۷ـ لقمان نادری ـ آذربایجان غربی
۱۸ـ یاسر نصیری فر ـ تهران
بخش زیر بیست سال:
برگزیدە ویژە:
مهدیە جامی خواە- خراسان رضوی تربت جام
رتبە اول:
روبار رحیمی- کردستان - مریوان
رتبە دوم:
علی صادقی- خراسان رضوی.کاشمر
رتبە سوم:
ابوالفضل مرادی - مازندران
جوان ترین شرکت کنندە جشنوارە:
آلا حمیدی-کردستان - سقز
نظر شما