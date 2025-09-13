معرفی برگزیدیگان جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار»

به گزارش کرد پرس، در این دوره، هنرمندان خوشنویس آثار خود را با الهام از اشعار نامداران ادبیات کُرد، به‌ویژه سروده‌های «ماموستا قانع» و «ماموستا سەیدی» خلق کردند.

در مراسم اختتامیه، از هنرمندان برتر در سه بخش «برگزیدگان» (۴ نفر)، «شایسته تقدیر» (۱۸ نفر) و «برگزیدگان بخش ویژه و جوان» قدردانی شد.

اسامی افراد برگزیدە و تقدیری بخش رقابتی جشنوارە ملی خوشنویسی" کوردانە زرێبار" به شرح زیر می باشد:

برگزیدگان بە ترتیب حروف الفبا:

در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و تندیس جشنوارە و هدایای نقدی بە برگزیدگان بە شرح زیر اهدا گردید:

۱ـ محمد جواد اسدی گورجی. گیلان

۲ـ مختار فریدونپور .کردستان

۳ـمحمد تقی محرم زادە .اردبیل

۴ـ علیرضا مطلبی ـ مازندران

شایستە تقدیری بە ترتیب حروف الفبا:

در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و هدایای نقدی اهدا گردید بە:

۱ـ مصطفی تاجیان ـ همدان

۲ـ سید مرتضی جعفری ـ مازندران

۳ـ سعید جلیلیان ـ البرز

۴ـ مسعود حمیدی ـ کردستان

۵ـ احسان خدابخشی ـ همدان

۶ـ حسام الدین خورشیدی ـ یزد

۷ـ منتها رضاقلی ـ کردستان

۸ـ محمد رضا سلیمانی ـ قزوین

۹ـ باقی صالح زادە ـ کردستان

۱۰ـ احد صباحی کیا ـ ایلام

۱۱ـ رامین عبدالرحیمی ـ اردبیل

۱۲- فخرالدین علینژاد ـ کردستان

۱۳ـ علی فرهاد ـ لرستان

۱۴ـ اسعد قدیمی ـ کردستان

۱۵ـ اعظم مدرسی ـ مازندران

۱۶- سعید میرزادە ـ گیلان

۱۷ـ لقمان نادری ـ آذربایجان غربی

۱۸ـ یاسر نصیری فر ـ تهران

بخش زیر بیست سال:

برگزیدە ویژە:

مهدیە جامی خواە- خراسان رضوی تربت جام

رتبە اول:

روبار رحیمی- کردستان - مریوان

رتبە دوم:

علی صادقی- خراسان رضوی.کاشمر

رتبە سوم:

ابوالفضل مرادی - مازندران

جوان ترین شرکت کنندە جشنوارە:

آلا حمیدی-کردستان - سقز