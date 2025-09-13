۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

معرفی برگزیدیگان جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار»

سرویس فرهنگ و هنر- جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار» با محوریت اشعار شاعران برجسته کرد در مریوان به کار خود پایان داد.

به گزارش کرد پرس، در این دوره، هنرمندان خوشنویس آثار خود را با الهام از اشعار نامداران ادبیات کُرد، به‌ویژه سروده‌های «ماموستا قانع» و «ماموستا سەیدی» خلق کردند.

 در مراسم اختتامیه، از هنرمندان برتر در سه بخش «برگزیدگان» (۴ نفر)، «شایسته تقدیر» (۱۸ نفر) و «برگزیدگان بخش ویژه و جوان» قدردانی شد.

اسامی افراد برگزیدە و تقدیری بخش رقابتی جشنوارە ملی خوشنویسی" کوردانە زرێبار" به شرح زیر می باشد:

برگزیدگان بە ترتیب حروف الفبا:

در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و تندیس جشنوارە و هدایای نقدی بە برگزیدگان بە شرح زیر اهدا گردید:

۱ـ محمد جواد اسدی گورجی. گیلان

۲ـ مختار فریدونپور .کردستان

۳ـمحمد تقی محرم زادە .اردبیل

۴ـ علیرضا مطلبی ـ مازندران

شایستە تقدیری بە ترتیب حروف الفبا:

در این بخش بدون اولویت بندی، لوح سپاس و  هدایای نقدی اهدا گردید بە:

۱ـ مصطفی تاجیان ـ همدان

۲ـ سید مرتضی جعفری ـ مازندران

۳ـ سعید جلیلیان ـ البرز

۴ـ مسعود حمیدی ـ کردستان

۵ـ احسان خدابخشی ـ همدان

۶ـ حسام الدین خورشیدی ـ یزد

۷ـ منتها رضاقلی ـ کردستان

۸ـ محمد رضا سلیمانی ـ قزوین

۹ـ باقی صالح زادە ـ کردستان

۱۰ـ احد صباحی کیا ـ ایلام

۱۱ـ رامین عبدالرحیمی ـ اردبیل

۱۲- فخرالدین علینژاد ـ کردستان

۱۳ـ علی فرهاد ـ لرستان

۱۴ـ اسعد قدیمی ـ کردستان

۱۵ـ اعظم مدرسی ـ مازندران

۱۶- سعید میرزادە ـ گیلان

۱۷ـ لقمان نادری ـ آذربایجان غربی

۱۸ـ یاسر نصیری فر ـ تهران

بخش زیر بیست سال:

برگزیدە ویژە:

مهدیە جامی خواە- خراسان رضوی تربت جام

رتبە اول:

روبار رحیمی- کردستان - مریوان

رتبە دوم:

علی صادقی- خراسان رضوی.کاشمر

رتبە سوم:

ابوالفضل مرادی - مازندران

جوان ترین شرکت کنندە جشنوارە:

آلا حمیدی-کردستان - سقز

