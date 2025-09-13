فیلمساز مهابادی داور معتبرترین جشنواره دانشجویی جهان در کمبریج شد

رحیم بایزیدی در این باره به کردپرس افزود: این جشنواره که به عنوان معتبرترین جشنواره فیلم دانشجویی جهان شناخته میشود و فرصتی بینظیر برای معرفی استعدادهای نوظهور سینما از سراسر دنیا فراهم میآورد.
اوبیان کرد: این جشنواره که از ۶ تا ۸ مارس ۲۰۲۶ در دانشگاه کمبریج انگلستان برگزار میشود، معتبرترین رویداد سینمایی در سطح دانشجویی به شمار میرود.
مدیر انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: واتر اسپرایت رویکردی نوآورانه در تقدیر از فیلمسازان برگزیده دارد و این جشنواره علاوه بر جوایز هیجانانگیز در دستههای فنی و ژانری مختلف، بر ارائه پشتیبانی شغلی بلندمدت و ایجاد فرصتهای منحصر به فرد هم تمرکز دارد.
سینا الیاسی زاده، متولد ١٣٧٥ در مهاباد و فارغ التحصیل دوره آموزش فیلمسازی انجمن سینمای جوانان مهاباد است و چندین محصول سینمایی هم در کارنامه دارد.
نظر شما