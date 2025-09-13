عاملان قطع درختان جنگلی در مهاباد به دادگاه معرفی شدند

سید انور حسینی با اشاره به شناسایی عاملان قطع وحمل اشجار جنگلی بخش خلیفان به کردپرس اظهار کرد: با عنایت به تلاش شبانه روزی همکاران یگان حفاظت وبهره برداری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری مهاباد و همکاری همه جانبه عوامل نظامی وانتظامی وضمن تشکر وقدردانی از همیاران طبیعت ومردم طبیعت دوست شهرستان مهاباد، عاملان قطع اشجار جنگلی ومرتکبان خرید وفروش چوب آلات جنگلی بخش خلیفان درمحل تخلف شناسایی شدند.

او ادامه داد: با شناسایی این افراد و ضمن جلوگیری از پیشروی قطع اشجار جنگلی،با دستور مقام محترم قضایی و تعزیرات حکومتی پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع صالح ارجاع شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد در پایان گفت: حفاظت از ذخایر جنگلی به عنوان سرمایه ای ملی، وظیفه همگانی است؛ لذا از همشهریان محترم خواهشمنداست درصورت مشاهده هرگونه قطع اشجار جنگلی و یا حمل چوب آلات جنگلی مراتب را به سامانه ۱۵۰۴ و یا ١٣٩ درمیان بگذارند.