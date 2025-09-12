کاهش سطح آب سدهای عراق و اقلیم کردستان به ۵ میلیارد متر مکعب

به گزارش کردپرس، یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع آبی پارلمان عراق اعلام کرد که سطح آب ذخیره‌شده در سدهای عراق و اقلیم کردستان تنها به ۵ میلیارد متر مکعب رسیده است، در حالی که ظرفیت این سدها بیش از ۲۹ میلیارد متر مکعب است.

سائر جبوری، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع آبی پارلمان عراق، درباره کاهش سطح آب سدهای عراق و اقلیم کردستان و نیز کاهش سهمیه آب عراق از سوی دولت ترکیه، به رسانه‌های عراقی گفت: «عراق به سوی یک بحران بی‌سابقه آبی پیش می‌رود. کاهش ذخیره راهبردی آب در سدها به سطحی خطرناک رسیده است؛ سطحی که در دهه‌های اخیر مشاهده نشده و این نشان‌دهنده بروز بحرانی پیچیده بر اثر تغییرات اقلیمی، کاهش جریان آب و ضعف مدیریت داخلی است.»

او افزود: ذخایر کنونی آب در سدها تنها ۵ میلیارد متر مکعب است، در حالی که به طور معمول سد موصل با ظرفیت ۱۱.۱ میلیارد متر مکعب، حدیثه ۸.۳ میلیارد، دوکان ۶.۹۷ میلیارد و دربندیخان ۳ میلیارد متر مکعب باید حجم بسیار بیشتری آب داشته باشند.

جبوری تأکید کرد: «ضروری است واقعیت‌ها درباره بحران آب به مردم شفاف گفته شود، زیرا این مسأله اولویتی ملی است. آنچه امروز رخ داده نشان‌دهنده بروز یک بحران واقعی است، به طوری که دریاچه حمرین حدود ۹۹ درصد از ظرفیت ذخیره آب خود را از دست داده است.»

به گفته وی، میزان ورودی آب از ترکیه به عراق اکنون کمتر از ۱۵۰ متر مکعب در ثانیه است، در حالی که نیاز واقعی عراق بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ متر مکعب در ثانیه برآورد می‌شود. این امر نشان‌دهنده خلأ بزرگی است که کشور را ناچار به بهره‌برداری از منابع جایگزین می‌کند.

عراق طی سال‌های اخیر بارها کاهش ورودی آب رودخانه‌های دجله و فرات را تجربه کرده و ساخت سدها و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت ترکیه باعث شده بحران آبی به طور مستقیم بر کشاورزی و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.