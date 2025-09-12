یک نماینده پارلمان عراق: دولت درباره آزادی «جاسوس اسرائیل» توضیح دهد

به گزارش کردپرس علی ترکی جمالی، نماینده پارلمان عراق، در بیانیه‌ای اظهار داشت که الیزابت تسورکوف به تل‌آویو رسیده است، به این معنا که او یک «صهیونیست» است، نه روس، و «جاسوس» بوده است.

این نماینده پارلمان همچنین گفت: «بنابراین از دولت می‌خواهیم که با افتخار اعلام کرده این جاسوس را آزاد کرده است، توضیح ساده‌ای درباره این موضوع ارائه دهد.»

او اشاره کرد که توضیح دولت باید درباره این باشد که «آیا تحقیقاتی از این فرد انجام شده است، دلیل آمدن او به عراق چه بوده، دیدارهایش با چه کسانی بوده و چه کسی برای فعالیت‌های جاسوسی او در داخل عراق تسهیلات فراهم کرده است.»

تسورکوف در مارس 2023 در منطقه کراده بغداد ربوده شد و اطلاعات حاکی از آن بود که توسط گروه‌های مسلح کتائب حزب‌الله عراق ربوده شده است.

پیشتر سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درباره آزادی ایلیزابث تسورکوف، از وی به عنوان «پژوهشگر اسرائیلی-روسی» نام برده و اعلام کرده بود که پس از تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده و با هماهنگی سطح بالا میان چند نهاد داخلی، وی آزاد شده و تحویل سفارت آمریکا در بغداد گردیده است.

او تأکید کرد: «نیروهای مسلح ما و تمامی نهادهای امنیتی کشور در انجام وظیفه خود برای پاسداری از حاکمیت قانون کوتاهی نمی‌کنند.»

به گفته صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل، در پایان ماه مارس ۲۰۲۳ «چند فرد مسلح خارج از چارچوب قانون»، این «شهروند روسی» را در بغداد ربودند.

وی افزود: «از همان زمان، دستگاه‌های امنیتی تحقیقات را آغاز کردند و به‌منظور حفاظت از جان وی، عملیات کاملاً محرمانه و به دور از رسانه‌ها پیش رفت.»

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی در تاریخ ۹ سپتامبر موفق شدند محل نگهداری او را شناسایی کرده و وی را آزاد کنند. سپس تسورکوف تحویل سفارت آمریکا داده شد تا به خواهرش ـ که دارای تابعیت آمریکایی است ـ بازگردانده شود.

سخنگوی فرماندهی کل تأکید کرد: «دستگاه‌های امنیتی همچنان به پیگیری عاملان این جنایت ادامه می‌دهند تا طبق قانون محاکمه شوند. ما ارزش بالایی برای تلاش‌های میهن‌پرستانه نیروهایی که در آزادی این شهروند روسی مشارکت داشتند، قائلیم.»

از سوی دیگر، خبرنگار تسنیم در بغداد خبر داد که الیزابت تسورکوف جاسوس اسراییلی که دو روز قبل آزاد شد، با دو نفر از اسرای مقاومت مبادله شده است. این درحالی است که در ابتدا آمریکایی ها مدعی بودند که وی را خودشان آزاد کرده اند.

یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود گفته که یکی از این اسرای مقاومت، «عماد امهز» شهروند لبنانی است که سال گذشته توسط کماندوهای رژیم صهیونیستی در شمال لبنان ربوده شده بود.

کماندوهای رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه امهز از فرماندهان ارشد حزب الله است به خانه وی در بیترون در شمال لبنان حمله کرده و وی را ربودند.

دو شب پیش رسانه‌های عراقی خبر دادند که الیزابت تسورکوف بدست نیروهای امنیتی آزاد شده و ترامپ هم ضمن تائید این خبر تصریح کرد که وی در سفارت امریکا در بغداد مستقر شده است.